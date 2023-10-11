Тинькова осудили по иску Дерипаски

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Суд постановил взыскать с банкира и предпринимателя 20 миллионов рублей. Основанием стал иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства.
Ранее Лондон снял санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Банкир с самого начала осудил проведение специальной военной операции на Украине, а в октябре 2022 года отказался от российского гражданства. Он также заявлял, что считает свое включение в санкционный список ошибкой, которая должна со временем разрешиться.
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* Признан иноагентом
Александр Бойцов