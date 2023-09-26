Суд признал 19-летний приговор Алексею Навальному* по делу об экстремизме законным

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор Алексея Навального* по делу об экстремизме законным, отклонив апелляционную жалобу.
«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — такое решение огласила судебная коллегия.Так, приговор о 19 годах колонии особого режима вступает в силу. Алексей Навальный* участвовал в слушании удаленно, по видеосвязи. Информацию сообщает РИА Новости.
Свою вину Навальный* отрицает. Он прибывает в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменила его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 года на реальный. После приговора по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области в марте 2022 года.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
Алина Юрчак