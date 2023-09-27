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Суд признал Трампа виновным: кто теперь станет президентом США

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве: сможет ли он баллотироваться в 2024
27 сентября 2023, 12:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным в мошенничестве решением Нью-Йоркского суда. Редакция «Радио 1» расскажет, как это отразится на предвыборной гонке и сможет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.

Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве


Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Рассмотрев иск в отношении политика, суд Нью-Йорка пришел к выводу, что требование прокурора к Трампу обосновано и назначил бывшему лидеру США выплатить государству ущерб в размере 250 миллионов долларов. Рассмотрение дела будет продолжено в суде 2 октября, которое пройдет с участием присяжных.

Что значит признание Трампа виновным в мошенничестве


По версии обвинения, Дональд Трамп умышленно преувеличивал свое состояние каждый год на протяжении десяти лет. Такая схема позволила политику и членам его семьи незаконно экономить на кредитах и страховках. Завышенные показатели в финансовой отчетности позволяли семейству Трампа получать более выгодные условия по экономическим вопросам. Расследование дела против экс-президента США началось в 2019 году, а в сентябре 2022 года прокурор штата подала против политика первый иск. Сторона обвинения добивается возмещения ущерба Трампом, а также запрета на ведение семейного бизнеса Trump Organization политиком и его сыновьями. Адвокат бывшего американского лидера обвинение отрицает, уличив прокурора в политической мотивированности и предвзятости.

Примечательно, что в отношении Трампа расследуется еще несколько дел. Бывший президент США является фигурантом в деле о штурме Капитолия в январе 2021 года, попытке отменить результаты выборов 2020 года и неподобающем хранении секретных документов.

Сможет ли Трамп баллотироваться в президенты США


Президент американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов в США в 2024 году.

По его словам, несмотря на то, что уголовное дело о мошенничестве в отношении политика не единственное, Трамп обходит действующего президента США Джо Байдена в рейтинге.

«Преследование Дональда Трампа не сыграет существенной роли в предвыборной кампании, а решение суда будет опротестовываться. Это не первый случай, а четвертое или пятое уголовное дело в отношении политика. Я не думаю, что это сыграет какую-то роль. Если раньше рейтинги у Байдена и Трампа были одинаковые, то впоследствии Трамп опередил политического оппонента на один пункт, а теперь опережает на десять. В течение всей президентской гонки это будет продолжаться. Я думаю, что Байден теряет популярность в своей партии, об этом свидетельствует последний опрос. 67% демократов считают, что он не подходящий кандидат», - пояснил Лозанский.

В США Трампа предупредили о возможном покушении
В США Трампа предупредили о возможном покушении

Эксперт также заявил, что руководство демократической партии США поймет, что близится катастрофа. Джо Байден проиграет президентскую гонку и ему будет предложено сойти с дистанции.

«Судебная система устроена так, что можно подавать апелляцию и дойти вплоть до Верховного суда, и никакого эффекта на президентскую кампанию она не окажет. Трамп по-прежнему лидирует. Его преимущество увеличивается чуть ли ни каждый день», - подчеркнул Лозанский.

Он также рассказал об обострении ситуации в Нью-Йорке на фоне прибывших в регион беженцев и анонсировал начало процесса по рассмотрению импичмента Байдена.

«Беженцы заполонили улицы, кроме того, их еще и селят в дорогие отели. В этом обвиняют администрацию Байдена. Если действующий лидер США сойдет, то следующим кандидатом мог бы стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Однако стало известно, что он тоже замешан в финансовых схемах с Хантером Байденом. Все, чего касается сын Байдена - вызывает скандалы и иски. Кроме того, 28 числа начинается процесс принятия решения по импичменту Байдена. Будут обсуждены все моменты и будут заслушаны показания свидетелей. Будут обсуждаться финансовые махинации, Украина и скандал, когда Байден поставил своего сына Хантера в совет директоров, и он получил миллионные гонорары и не платил налоги», - заключил Лозанский.

Трамп прокомментировал приговор суда


Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда и назвал происходящее политической войной, которая была развязана демократами. Адвокат политика Кристофер Кис заявил, что решение Нью-Йоркского суда возмутительно и члены семьи Трампа намерены его опротестовать.

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В Совфеде осудили инициативу о закрытии консульства России в Финляндии
Сенатор Джабаров: Финляндия сейчас находится в «пронатовском раже»
27 сентября 2023, 12:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что в парламент Финляндии поступит инициатива о закрытии консульства России. Об этом пишет RT.
Джабаров отметил, что такими действиями Финляндия наносит вред сама себе. По мнению сенатора, власти страны уже начинают это осознавать.

«Экономика Финляндии когда-то во многом держалась на нашем газе, лесе и на наших поставках. Финляндия сбывала огромное количество своего невостребованного в Европе товара на российском рынке. Очень скоро она превратится в третьесортное государство Европы», — цитирует сенатора RT.

Сенатор подчеркнул, что работать с Финляндией было всегда комфортно, однако из-за того, что страна попала под давление и влияние США, она может стать «третьесортным государством Европы».

Напомним, ранее сообщалось о том, что гражданская инициатива о закрытии консульства РФ на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, которые необходимы для передачи в парламент Финляндии. Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.

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#экономика
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В МИД РФ обвинили США и Британию в помощи ВСУ с атакой на Севастополь
Захарова: Спецслужбы из США и Британии помогали ВСУ атаковать Севастополь
27 сентября 2023, 11:56

Фото: iStock/iDymax

Американские и британские спецслужбы активно помогали Украине в подготовке и совершении атаки на Севастополь. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
Она напомнила, что 22 сентября под удар ВСУ попал штаб Черноморского флота в Севастополе.

«Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков», - заявила Захарова. 

Она также подчеркнула, что ВСУ смогли осуществить данную атаку только в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что 22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба.

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#всу
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#захарова
#удар
#атака
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Маккарти высказался против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет США
27 сентября 2023, 11:31

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.
«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так он ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.

Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.

Ранее Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей.

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В Финляндии хотят закрыть консульство РФ на Аландских островах
27 сентября 2023, 10:39

Фото: iStock/naumoid

Гражданская инициатива о закрытии консульства РФ на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, которые необходимы для передачи в парламент Финляндии.
ТАСС пишет, что петицию подписали 50 150 человек. Это позволит направить её на рассмотрение в финский законодательный орган. Данное количество подписей удалось собрать менее чем за 6 месяцев.

Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.

Консульство в Мариехамне начало работу в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией.

Ранее в Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны страны Янне Кууселу.

Политолог Марат Баширов уверен: от вступления в НАТО страдает в первую очередь простой народ. Об этом он рассказал «Радио 1».

«В западной Европе, в том числе, в Финляндии видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет своё мнение относительно участия в НАТО. Это очевидно», — сказал Баширов.

Политолог отметил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад, однако вступление в НАТО сделало жизнь обычных граждан хуже.

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#финляндия
#нато
#санкции
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Каширские единороссы получили благодарность губернатора за организацию выборов
27 сентября 2023, 10:37

Фото: телеграм-канале Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вместе с депутатом Мособлумы Андреем Голубевым принял участие в заседании Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». О этом сам Шувалов сообщил в своём телеграм-канале.
«В ходе заседания подвели итоги Единого дня голосования. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв набрал 83,68% голосов, и это показатель доверия жителей региона. Местное отделение партии продемонстрировало высокий уровень подготовки выборов и результатов своей деятельности», – написал Шувалов. 
По его оценке, большую работу проделали депутаты фракции единороссов в Совете депутатов округа. Она была отмечена благодарностью губернатора, которую Голубев вручил председателю Совета депутатов, руководителю фракции Сергею Бурову.  Обсуждали и вопрос созыва XXV Конференции отделения «Единой России» городского округа Кашира, которая пройдёт 12 октября.

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#едг
#губернатор
#андрей воробьёв
#мособлдума
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Россия обновила санкции против Британии
27 сентября 2023, 10:30

Фото: istock/syahrir maulana

Москва добавила 23 человека в список британских граждан, которым запрещён въезд в Россию.
В сообщении на сайте МИД сказано, что принято решение расширить российский «стоп-лист» и включить туда представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека).
 
В перечень попали начальник Штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, Мадлен Алессандри, которая причастна к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении, председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

Персональные ограничения начали распространяться и на сотрудников британских психологических центров, которые вовлечены в сбор и анализ информации для борьбы с РФ. Среди них Королевский институт оборонных исследований, «Фонд Генри Джексона», а также исследовательский институт «Сивитас».

Ранее Министерство торговли США ввело санкции против 5 компаний из России и 23 компаний из других стран. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре. 

Под санкции попали также компании из Финляндии, Германии, КНР, Омана, ОФЭ и Пакистана. В сообщении Минторга США указано, что эти организации действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США.

С ограничениями столкнулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».

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#россия
#санкции
#великобритания
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Клинтон неуважительно обратилась к Владимиру Путину
Reuters: Бывшая госсекретарь США Клинтон обратилась по имени к Владимиру Путину
27 сентября 2023, 10:22

Фото: kremlin.ru

Бывшая государственный секретарь США Хилари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени, ее словам передает The Reuters.
«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», - прокомментировала ситуацию Клинтон, говоря о вступлении в Североатлантический альянс все большего количества стран. 

Она также отметила, что расширение НАТО – следствие российской политики, и никто не заставляет вступать новые страны в альянс. 

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь требований для начала проведения переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Он отметил, что до конца дня на Украине будет принята государственная целевая программа «Единство в разнообразии».

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#сша
#владимир путин
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«Понесло»: Мэр Варшавы охарактеризовал последнее выступление Зеленского
Мэр Варшавы: Зеленского понесло во время заявления о зерновой сделке
27 сентября 2023, 09:48

Фото: kremlin.ru

Глава Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сильно преувеличил с обвинениями в адрес Польши, заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский в интервью Polsat.
«Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. Его понесло. Он не должен был говорить таких слов», - прокомментировал ситуацию Тшасковский.

Ранее президент Украины заявил, что некоторые союзники Киева, «играя в политическом театре, готовят сцену для главного московского актера». Таким образом Зеленский выразил возмущение из-за запрета европейских стран на импорт украинского зерна. 

Напомним, ранее Венгрия, Словакия и Болгария ввели ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года. Лидеры стран заявили, что считают необходимым в первую очередь заботиться о собственных фермерах. 

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#зерновая сделка
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Журналист Карлсон считает Россию более христианской страной, чем Украина
27 сентября 2023, 07:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в своем выступлении, что Россия более гостеприимна для христиан, чем Украина. Такое мнение он выразил на религиозном мероприятии.
«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?», - написал он на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter, заблокирована в РФ).

По его словам, одна из этих стран занималась гонением священников при помощи полиции и армии, закрывались церкви, а священники арестовывались. И это была не Россия, заключил Карлсон.

Тем временем на Украине православная церковь перешла на новоюлианский церковный календарь. Теперь христианские праздники Киев будет отмечать со всей Европой, на 13 дней раньше.

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