Суд признал законным расторжение договора Киево-Печерской лавры и УПЦ

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Суд в Киеве признал законным расторжение договора заповедником «Киево-Печерская лавра» и монастырем Украинской православной церкви. Об этом сообщает Минкультуры Украины.
В ведомстве сообщили, что украинский суд подтвердил законность прекращения действия договора аренды Киево-Печерской лавры, который ранее был заключен с УПЦ.
Соглашение предполагало безвозмездное пользование национальным заповедником.
Минкультуры страны сообщило, что УПЦ намеревалась продолжать использовать государственную собственность и имущество, однако, суд в требовании отказал.
Ранее сообщалось, что православные на Украине, после захвата храмов раскольниками, вынуждены проводить службы в поле и в палатках.
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Соглашение предполагало безвозмездное пользование национальным заповедником.
Ранее сообщалось, что православные на Украине, после захвата храмов раскольниками, вынуждены проводить службы в поле и в палатках.
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Анастасия Крестьянова