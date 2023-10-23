Суд в Ираке заочно приговорил дочь Хусейна к 7 годам тюрьмы

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Суд в Багдаде вынес приговор Рагад, дочери бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, к семи годам тюрьмы за распространение пропаганды правящей партии «Баас», сообщает индийская газета The Hindustan Times (HT).
Решение суда связано с интервью, которое Рагад дала телеканалу Al-Arabiya в 2021 году. В интервью она заявила, что период правления ее отца был временем славы и гордости. При этом, как отмечает издание, большинство иракцев по-прежнему ассоциируют его правление с периодом жестоких репрессий. Рагад живет в Иордании вместе со своей сестрой Раной.
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Артем Кузьмин