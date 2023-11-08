Суд в Одессе заочно приговорил Херсонского губернатора Сальдо к 15 годам тюрьмы

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Одесский суд вынес приговор в отношении губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Главу российского региона заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В августе нынешнего года киевские власти заявили о конфискации активов Сальдо. После этого российский чиновник заявил, что вернется в собственный дом в Херсоне, который пока находится под контролем Украины, после того, как город будет освобожден от боевиков. Сальдо также назвал новые обвинения Киева юридически и практически ничтожными.
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Александр Бойцов