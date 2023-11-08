Суд в Одессе заочно приговорил Херсонского губернатора Сальдо к 15 годам тюрьмы

Фонд жены президента Украины Елены Зеленской оказался причастен к торговле украинскими детьми. Их продают в публичные дома или для трансплантологии. Такие данные получены французским журналистом Робертом Шмидтом в ходе расследования. Об этом рассказала вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.