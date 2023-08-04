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Суд в США не стал арестовывать Трампа

РБК: Суд в Вашингтоне отказался арестовывать экс-президента Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 года
04 августа 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Суд в Вашингтоне отказался арестовывать бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия и попытке удержания власти после проигранных им выборов. Об этом пишет РБК.
Вместо ареста бывший хозяин Белого дома был освобожден на «минимальных условиях», включая запрет на общение с кем-либо, кто проходит свидетелем по делу, иначе как через адвоката. Следующее заседание по этому делу назначено на 28 августа.

Трамп, в самом начале судебного заседания отказавшийся признать свою виновность, уже подписал соответствующие бумаги, поклявшись соблюдать условия освобождения.


Экс-президент США Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия

Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.

Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.

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#суд
#дональд трамп
#сша
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Минобороны Германии выступает против поставок на Украину крылатых ракет
04 августа 2023, 00:25

Фото: iStock/andriano_cz

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает поставку Киеву крылатых ракет в качестве своего главного приоритета. Также он отметил, что Берлин не одинок в подобном решении.
Выступая на пресс-конференции в Бад-Райхенхалле, Писториус подчеркнул, что США тоже пока не приняли решения о поставке подобных ракет на Украину.

«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших — особая дальность», — cказал глава немецкого военного ведомства (цитата по ТАСС)

По его словам, сейчас Берлин сконцентрирован на помощи Киеву в области противовоздушной обороны, поставок бронетанковой техники, а также учебной поддержки, поэтому необходимости в срочном решении «ракетного» вопроса ФРГ пока не видит. При этом Писториус не исключил, что в будущем такие меры всё же будут приняты.

США и Италия будут оказывать Украине помощь «столько, сколько нужно»
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Также в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin».

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#германия
#военная помощь
#украина
#сша
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Россия опубликует совместное заявление по Украине в пятницу 4 августа
Песков: Россия готова опубликовать совместное с африканскими странами заявление по Украине уже завтра на сайте Кремля
03 августа 2023, 23:41

Фото: официальный сайт Кремля

Россия вслед за странами африканской миссии готова опубликовать текст совместного заявления по Украине на официальном сайте Кремля уже 4 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
«Да, совместное заявление также будет опубликовано на сайте Кремля завтра», — подтвердил Песков соответствующий вопрос журналистов.

Ранее администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала официальное заявление лидеров семи африканских стран, которые встречались с президентом РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта, и самого Владимира Путина.

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — сказано в заявлении.

Кроме того, в документе подчеркивается, что ООН должна принять меры по разблокировке 200 тыс. тонн российских удобрений, которые сейчас заблокированы в портах Евросоюза, для того, чтобы немедленно и бесплатно доставить их в африканские страны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.

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#россия
#африка
#украина
#дмитрий песков
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Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС
Venezolana de Televisión: Президент Венесуэлы Мадуро подал заявку на вступление страны в БРИКС
03 августа 2023, 23:19

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Венесуэлы Николас Мадуро подал официальную заявку о вступлении страны в объединение БРИКС. Как рассказала исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время интервью телеканалу Venezolana de Televisión, министерство иностранных дел страны уже отправило соответствующий запрос.
«Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец», — подчеркнула Дельси Родригес.

Вице-президент Венесуэлы выразила уверенность, что ее страна будет совместно с БРИКС строить «новый многополярный мир».

Накануне о желании вступить в БРИКС заявила Боливия. Соответствующую ноту передало России посольство этой южноамериканской страны в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.

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#россия
#дипломат
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Полянский: Россия поддерживает заявление СБ ООН по голоду и конфликтам
03 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/Askolds

Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поддерживает заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил на заседании СБ ООН.
«Несмотря на то, что в этот документ вошли не все предложенные нами положения, мы сочли возможным поддержать его в духе компромисса», — отметил Полянский.

Он также добавил, что «за рамками» документа остались последствия односторонних санкций, оказавших прямое отрицательное влияние на продовольственную безопасность в мире. Полянский подчеркнул, что в заявлении представителя Венесуэлы эта проблематика отражена в наиболее полном объеме, к этому заявлению РФ присоединяется.

Напомним, ранее Дмитрий Полянский, который занимает должность первого заместителя постоянного представителя России в ООН, выразил опасения о возможных проблемах с получением виз США для российской делегации, которая планирует принять участие в Генеральной Ассамблее организации.

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#сша
#безопасность
#оон
#полянский
#рф
#конфликт
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Блинкен: США намерены помочь российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки
03 августа 2023, 21:04

Фото: iStock/Jon Rehg

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «продолжат» содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если страна вернется в зерновую сделку. Об этом Блинкен сообщил журналистам.
По словам госсекретаря США, американские санкции якобы не затрагивали продовольственные продукты России. Блинкен также считает, что США принимали меры для решения проблем с доставкой и страхованием в рамках действия зерновой сделки.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было. Он подчеркнул, что российские условия так и не были выполнены.

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#сша
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#меры
#дмитрий песков
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#рф
#зерновая сделка
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Песков: Россия делала все, чтобы установить мир на Донбассе
Песков: После переворота на Украине в 2014 году Россия делал все для мира на Донбассе
03 августа 2023, 20:23

Фото: kremlin.ru

После того, как в 2014 году Украину потряс государственный переворот, Россия делала все, чтобы установить мир на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
«Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент. И Россия делала все, чтобы не допустить войны. Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», - прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, 21 февраля 2014 года протестующий на «Майдане Независимости» свергли президента Украины Виктора Януковича, был подписан документ о возвращении страны к парламентско-президентской форме правления, Верховная рада избрала новым главой Украины Петра Порошенко.

Ранее Песков назвал главу российского государства Владимира Путина своим главным учителем. Он подчеркнул, что за годы работы рядом с президентом он почерпнул большое количество знаний.

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#дмитрий песков
#украина
#донбасс
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Верховная Рада потребовала у FIE пожизненной дисквалификации фехтовальщицы Смирновой
03 августа 2023, 19:57

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призывает Международную федерацию фехтования (FIE) принять решение о пожизненной дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой.
Такой документ появился на официальном сайте организации. В сообщении сказано, что Верховная рада Украины решительно осуждает решение FIE дисквалифицировать украинскую спортсменку и призывает: полностью отменить дисквалификацию Харлан, а также принести ей извинения.

Верховная Рада также требует  пожизненной дисквалификации российской спортсменки Анны Смирновой за провокационный поступок, который противоречит олимпийскому духу.

27 июля украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы украинская спортсмена отказалась от обязательного рукопожатия. Спортсменку дисквалифицировали на личный турнир, но она смогла принять участие в командных соревнованиях. Позже её дисквалификацию отменили.

Ранее зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал спортсменов Украины и западных стран не нарушать правила проведения международных спортивных соревнований. Комментируя недавно произошедший скандал на чемпионате мира по фехтованию, политик отметил, что в Средние века за подобное поведение рубили голову, а в России — четвертовали

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#спорт
#украина
#россия
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Экс-президент США Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия
03 августа 2023, 19:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Суд в Вашингтоне вызвал бывшего президента США Дональда Трампа после того, как присяжные согласовали обвинение против него по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. 

Напомним, согласно представленным обвинениям, большое жюри присяжных поддержало возможность обвинения экс-президента по четырем статьям — «сговор с намерением обмануть США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры» и «сговор направленный против прав».

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#суд
#выборы
#сша
#обвинение
#байден
#дональд трамп
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Трамп заявил, что Байден начал выдумывать обвинения против него
Трамп заявил, что Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать
03 августа 2023, 18:52

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что нынешний глава США Джо Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать, написал обвиняемый в Truth Social.
«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», - прокомментировал ситуацию Трамп.  

Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за  попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.  

Трамп заявил, что его вынуждают тратить огромное количество времени и денег на свою защиту в суде.  

Очередное слушание должно состояться в четверг 3 августа.  

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#дональд трамп
#джозеф байден
#суд
#сша
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