Суд в США не стал арестовывать Трампа

Фото: РИА Новости/Стрингер
Суд в Вашингтоне отказался арестовывать бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия и попытке удержания власти после проигранных им выборов. Об этом пишет РБК.
Вместо ареста бывший хозяин Белого дома был освобожден на «минимальных условиях», включая запрет на общение с кем-либо, кто проходит свидетелем по делу, иначе как через адвоката. Следующее заседание по этому делу назначено на 28 августа.
Трамп, в самом начале судебного заседания отказавшийся признать свою виновность, уже подписал соответствующие бумаги, поклявшись соблюдать условия освобождения.
Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.
Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.
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Трамп, в самом начале судебного заседания отказавшийся признать свою виновность, уже подписал соответствующие бумаги, поклявшись соблюдать условия освобождения.
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Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.
Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.
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Артем Путинцев