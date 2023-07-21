Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об «аресте» Путина

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Высокий суд ЮАР постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны с требованием арестовать президента России Владимира Путина в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.
Соответствующая информации содержится в документе суда.
Уточняется, что дело было рассмотрено в пятницу в открытом формате. Отмечается, что решение было принято по соглашению участвующих в заседании сторон.
В связи с тем, что МУС объявил об ордере на арест российского лидера, президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Путиным возможность его участие на грядущем саммите в формате видеосвязи.
Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.
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Уточняется, что дело было рассмотрено в пятницу в открытом формате. Отмечается, что решение было принято по соглашению участвующих в заседании сторон.
Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.
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Анастасия Крестьянова