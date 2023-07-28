Судьба Украины зависит от предвыборной кампании Байдена

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Будущая военная поддержка Киева зависит от того, с какой программой решит пойти на президентские выборы нынешний глава США Джо Байден, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром», - прокомментировал ситуацию Орбан.Ранее британский аналитик Белл также заявил, что поддержка Киева может пропасть и в результате президентских выборов в США. Сейчас Америка выделяет в десять раз больше военной помощи ВСУ, чем все остальные страны, однако, если к власти придет президент с иными политическими взглядами, Украина может лишиться своего главного источника поддержки.
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Евгения Парфентьева