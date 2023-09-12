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Сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов

Fox News: общая сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов
12 сентября 2023, 23:35
Фото: istockphoto.com/Oakozhan

Фото: istockphoto.com/Oakozhan

С начала специальной военной операции сумма помощи, выделенной США Украине, достигла более 100 миллиардов долларов. Об этом информирует телеканал Fox News, ссылаясь на письмо, доступное в Административно-бюджетном управлении Белого дома.

Запрос на информацию о сумме помощи был подан группой республиканских сенаторов в январе 2023 года, но ответ от администрации президента США был получен только в сентябре. В соответствии с предоставленными данными, общая сумма помощи, выделенной Вашингтоном Киеву, составляет более 110,9 миллиарда долларов, из которых уже было израсходовано 101,1 миллиарда.

Отмечается, что данная цифра не включает новый запрос на финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, который был направлен администрацией президента Джо Байдена в августе.

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#украина
#финансирование
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ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян
12 сентября 2023, 22:38

Фото: iStock/sinonimas

Еврокомиссия скорректировала свое заявление по ввозу личных вещей россиян в страны Евросоюза.
В Еврокомиссии каждый случай въезда граждан РФ в страну призвали рассматривать на индивидуальной основе, соответствующее сообщение ​опубликовали на ​официальном сайте ​главного исполнительного органа ЕС.

Еврокомиссия по-прежнему отмечает, что формально (статья о запрете ввоза личных вещей россиян) запрещает ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, включая пассажирские автомобили, если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций (однако, каким образом – в ЕК не пояснили).   

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время.

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#евросоюз
#россияне
#вещи
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Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Bloomberg: Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода
12 сентября 2023, 21:41

Фото: iStock/syahrir maulana

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Волож останется в санкционном списке еще минимум полгода.

Напомним, сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос с просьбой исключить его из санкционных списков. Адвокаты бизнесмена обратились в органы Евросоюза с просьбой отменить санкции, принятые в отношении Воложа. Официальные лица ЕС рассмотрели запрос в сентябре.

Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года.

Ранее сообщалось ​о том, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. 

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#заявление
#ес
#путин
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Подмосковные компании подписали экспортные контракты с Индией на 332 млн рублей
12 сентября 2023, 21:16

Фото: Istockphoto / Igor Vershinsky

Работающие в Подмосковье компании подписали с контрагентами из Индии экспортные контракты на 332 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Там уточнили, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог наладить работу с индийскими партнёрами с 2020 года пяти компаниям. В их числе – компания «Робиос» из Серпухова, которая занимается экстракцией дигидрокверцетина. Сумма контракта составила 30,7 млн рублей.
 
Индия – один из важнейших внешнеэкономических партнеров Подмосковья. Фонд ВЭД помогает компаниям региона выйти на новые экспортные рынки и развивать внешнеэкономическую деятельность. 

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#экономика
#экспорт
#индия
#московская область
#подмосковье
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Либертарианская партия США вызвалась взять опеку над Байденом
12 сентября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Либертарианская партия США заявила о намерении взять опеку над американским лидером Джозефом Байденом, об этом представители партии сообщили на своей странице в X.
«Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом (лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл», - прокомментировали ситуацию либертарианцы. 

По их словам, физические и психологические проблемы со здоровьем у представителей власти – это не из личные проблемы, это глобальные проблемы всех Соединенных Штатов Америки. 

В сообщении партии отмечается, что процесс попечительства, безусловно, очень сложный. Именно поэтому они уже начали подыскивать юристы в Вашингтоне, и призывают всех «пострадавших» присоединиться к ним.

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#заявление
#джозеф байден
#здоровье
#опека
#партия
#сша
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Латвия запрещает въезд в ЕС на автомобилях с российскими номерами
12 сентября 2023, 20:22

Фото: iStock/william87

Латвия запрещает въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов.
Отмечается, что, если последует отказ выполнения указания таможенных органов, то может быть принято решение о конфискации автомобиля.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.

Напомним, в постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.

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#запрет
#страны
#отношения
#импорт
#ес
#евросоюз
#рф
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В Павловском Посаде снесли аварийное здание 1966 года постройки
12 сентября 2023, 20:09

Фото: Мособлархитектура

В Павловском Посаде обнаружили объект, находившийся в аварийном состоянии – нежилое здание корпуса стадиона «Юность» на Мишутинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Трёхэтажное кирпичное здание 1966 года постройки площадью 600 кв м было признано аварийными и демонтировано. Участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован. 
 
Снос проводился в рамках работ по ликвидации объектов незавершённого, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. 
 
По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Павловский Посад выявили 156 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 110 объектов, то есть 71% от общего количества. Работа продолжается.

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#мособлархитектура
#здание
#снос
#подмосковье
#московская область
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Матвиенко поедет на парламентский саммит G20 в октябре
12 сентября 2023, 19:46

Фото: kremlin.ru

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поедет на парламентский G20 в октябре, об этом сообщил источник «РИА Новости».
«На Р20, «парламентская двадцатка», Валентина Ивановна Матвиенко в октябре», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

На последнем саммите «большой двадцатки» российскую делегацию возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В результате он отметил, что саммит G20 стал переломным и показал положительные результаты. Принятая по итогам саммита декларация шла вразрез планам Запада и Украины, которая в свою очередь, была недовольна результатами саммита из-за отсутствия критики России.

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#саммит
#рф
#валентина матвиенко
#g20
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Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Белый дом назвал расследование по импичменту Байдену экстремальной политикой
12 сентября 2023, 19:11

Фото: iStock/lucky-photographer

Белый дом из-за анонсированного спикером палаты представителей США Кевином Маккарти расследовании в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену заявил, что у него нет доказательств и поддержки республиканцев.
Официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».

Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

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#сша
#семьи
#дома
#расследование
#байден
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Комитет палаты представителей США запустил расследование по Байдену
Маккарти: комитет палаты представителей запустил расследование по Байдену
12 сентября 2023, 18:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

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#сша
#семьи
#байден
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Достижения.рф