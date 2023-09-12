Сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов

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С начала специальной военной операции сумма помощи, выделенной США Украине, достигла более 100 миллиардов долларов. Об этом информирует телеканал Fox News, ссылаясь на письмо, доступное в Административно-бюджетном управлении Белого дома.
Отмечается, что данная цифра не включает новый запрос на финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, который был направлен администрацией президента Джо Байдена в августе.
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