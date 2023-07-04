Сумма ущерба Крыму от водной блокады может превысить 1 трлн рублей

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Заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады, руководитель комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что ущерб, который Украина нанесла Крыму при помощи водной блокады, может достигнуть 1 трлн рублей.
Трофимов призвал потерпевшие стороны присоединиться к иску, который крымские власти направили в Арбитражный суд для взыскания ущерба. Согласно требованию, власти полуострова заявили об ущербе в сумме более 152 млрд рублей.
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