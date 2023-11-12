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Sunday Times: отношения между спецслужбами Украины и Запада ухудшаются

Sunday Times: Запад беспокоит отсутствие реформ в СБУ
12 ноября 2023, 10:14
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

США и Великобритания опасаются втягивания в конфликт с Россией из-за действий киевских властей, поэтому отношения между украинскими и западными спецслужбами постепенно ухудшаются. Об этом в статье для газеты Sunday Times сообщил британский политолог и авто книг о России Марк Галеотти.

Отмечается, что западные политики обеспокоены тем, что в Службе безопасности Украины не предпринимаются попытки реформирования системы. Также им не импонируют действия властей, а именно, теракты на территории России.

Галеотти утверждает, что российская сторона по-прежнему может считать, что за всеми действиями украинских властей стоит западное руководство, в результате чего могут последовать ответные меры в отношении Запада.

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#россия
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В Конгрессе США сделали шокирующее заявление по Украине
Конгрессвумен Грин призвала отказаться от финансовой поддержки Украины
12 ноября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/trekandshoot

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала американскую администрацию прекратить финансирование Украины. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).
Конгрессвумен считает, что следует перестать оказывать поддержку киевскому режиму на фоне внутренних проблем Соединенных Штатов. Известная своей приверженностью теории заговора, она изначально голосовала против закона о Лендлизе для Киева.

«Больше никаких денег Украине!» — потребовала Грин.

Комментируя вероятность нового прекращения деятельности федеральных властей (шатдауна), она также добавила, что необходимо остановить правительство инициировать процедуру импичмента действующему президенту США Джо Байдену, на которой она начала настаивать сразу после его избрания в 2020 году.

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#президент
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The Hill TV: Украине придётся пожертвовать территориями ради мира с Россией
12 ноября 2023, 10:11

Фото: istockphoto/JARAMA

Киевским властям придется смириться с потерей территорий ради заключения мирного договора с Россией. Многие говорят о таком варианте развития событий как о единственно возможном.
Как заявили обозреватели в эфире американского телеканала The Hill TV, было вполне очевидно, что конфликт дойдет до такой ситуации, когда России и Украине нужно будет переходить от вооруженного противостояния к переговорному процессу. Вероятно, Киеву придется пойти на определенные территориальные уступки ради того, чтобы заключить мирное соглашение с Москвой, считают аналитики.

Участники телеэфира также отметили, что ранее многие эксперты сходились во мнении, что именно такой исход конфликта наиболее вероятен. Это тем более печально для Украины, потому что все понесенные Киевом жертвы оказались напрасными.

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#конфликт
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#киев
#россия
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Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру
Нетаньяху: Израиль преодолеет давление и готов противостоять миру
12 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/e-crow

Израиль должен одержать победу над палестинским движением ХАМАС и будет готов противостоять всему миру, если будет такая необходимость. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит издание Times of Israel.
Он отметил, что давление третьих стран, а также ложные обвинения в сторону Израиля не окажут влияния на настойчивость государства. 

По мнению Нетаньяху, обращение президента Франции Эммануэля Макрона к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – это фактическая и моральная ошибка. Напомним, что французский лидер призвал немедленно прекратить боевые действия. 

Израильский премьер-министр призвал западных политиков не поддерживать и не защищать тактику палестинских боевиков, которые используют мирное население для прикрытия. Он утверждает, что такая стратегия может разрастись, и «дойдёт и до вас», сказал Нетаньяху в адрес политиков, поддерживающих Палестину. 

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#израиль
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#конфликт
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#политика
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Маск одним словом прокомментировал новость про Украину и взрыв «Северных потоков»
Маск прокомментировал новость про Украину и взрыв «Северных потоков»
12 ноября 2023, 09:45

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал новость газеты The Washington Post, в которой сообщалось о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках».
В новости указывалось, что за произошедшим стоит украинская армия. Операция координировалась бывшим командиром одной из частей сил спецопераций ВСУ полковником Романом Червинским, который подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников. Они, в свою очередь, следовали указаниям главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. 

В комментариях под постом The Washington Post Маск написал лишь одно слово: «Интересно».

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#илон маск
#северный поток
#взрыв
#всу
#украина
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Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли
12 ноября 2023, 09:18

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Кандидат в президенты США, политик и бизнесмен Вивек Рамасвами буквально публично уничтожил своего оппонента Никки Хейли, известную своей нелюбовью к России. Это произошло во время предвыборных телевизионных дебатов претендентов на президентское кресло.
Это отметил в своем телеграм-канале сенатор Алексай Пушков. Рамасвами назвал ненавистницу России «Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках». Таким сравнением политик намекнул на то, что русофобские высказывания  Хейли ассоциируют ее с крайне непопулярным бывшим вице-президентом Чейни, который является символом американского вторжения в Ирак и в целом агрессивной политики США.

Пушков отметил, что Хейли, ранее постоянно нападавшая на Россию в ООН, а теперь призывающая атаковать Иран, в ответ только затравленно молчала, а ее застывшая улыбка напоминала гримасу. По мнению сенатора, американцы в лице Рамасвами получили яркого и неординарного политика, который выгодно отличается от всего от большинства представителей американской политической элиты.

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Германия значительно увеличит военную помощь Киеву
Bloomberg: ФРГ передаст Украине F-35, систему ПРО Arrow и вертолеты Chinook
12 ноября 2023, 06:56

Фото: istockphoto/photosvit

Власти Германии выразили намерение удвоить финансовую помощь Украине в 2024 году, передает агентство Bloomberg.
Планируется, что сумма помощи составит восемь миллиардов евро (примерно 8,6 миллиардов долларов).

Источники издания сообщили, что правящая коалиция под предводительством канцлера ФРГ Олафа Шольца согласилась на удвоение немецкой военной поддержки Украины в 2024 году.

По их данным, бюджетный комитет бундестага планирует одобрить выделение дополнительных средств для Киева на следующей неделе. Также отмечается, что Германия намерена приобрести для Украины истребители F-35, систему противоракетной обороны Arrow, а также вертолеты Chinook.

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#киев
#истребители
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ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат
На Купянском направлении уничтожены 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab
12 ноября 2023, 05:38

Фото: iStock/Leestat

В ходе военных действий на Купянском направлении российские военные из группировки «Запад» успешно уничтожили несколько десятков украинских солдат, а также минометные расчеты, американскую бронетехнику и беспилотные летательные аппараты, сообщил глава пресс-центра указанной группировки Сергей Зыбинский в интервью РИА Новости.
«Общее число потерь противника оценивается в пределах 50 военнослужащих, включая БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата», — подчеркнул Зыбинский.
В рамках контрбатарейной борьбы силы группировки уничтожили 155-миллиметровую самоходную артустановку Krab польского производства, 122-миллиметровую самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30, а также четыре минометных расчета в зонах боевых действий, включая Песчаное, Петропавловку, Степовую Новоселовку и Кисловку.

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#военные
#всу
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Байдену потребовалась помощь караула на кладбище
Байдену потребовалась помощь солдат в День ветеранов на Арлингтонском кладбище
12 ноября 2023, 04:59

Фото: сайт Кремля

В ходе церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в субботу, 11 ноября, у американского президента Джо Байдена возникли проблемы с ориентацией в пространстве, пишет The New York Post (NYP).
В момент церемонии Байден перекрестился перед венком и затем в некоторой растерянности обратился к стоящему рядом военнослужащему.

Солдат караула вмешался, чтобы помочь президенту, направив его к вице-президенту Камале Харрис.

Согласно материалу, «Харрис и Денис Макдоноу, секретарь по делам ветеранов у Байдена, оба казались едва сдерживающими улыбки в то время, как президент колебался».

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#активисты
#солдат
#байден
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В Евросоюзе рассказали об угрозе со стороны Украины
L’Opinion: вступление Украины в ЕС угрожает сельскому хозяйству
12 ноября 2023, 04:34

Фото: istockphoto.com/butenkow

Фермеры из стран Европы выражают беспокойство по поводу возможного вступления Украины в Европейский союз (ЕС) из-за угрозы ужесточения конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает французская газета L’Opinion.
В статье подчеркивается, что фермеры опасаются существенных искажений в конкуренции внутри Европейского союза в случае вступления Украины.

«С одной стороны, из-за того, что правила на Украине могут быть менее конкурентоспособными, а с другой стороны, из-за низких уровней заработной платы. Это может оказаться угрозой для целых отраслей», — отмечается в статье.
Кроме того, статья указывает на необходимость европейским странам восстановить сельское хозяйство Украины после конфликта, что может привести к увеличению производства украинской продукции. В результате фермеры Европейского союза могут столкнуться с уменьшением своего производства на 20 процентов.

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#сельское хозяйство
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