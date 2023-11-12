Sunday Times: отношения между спецслужбами Украины и Запада ухудшаются

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США и Великобритания опасаются втягивания в конфликт с Россией из-за действий киевских властей, поэтому отношения между украинскими и западными спецслужбами постепенно ухудшаются. Об этом в статье для газеты Sunday Times сообщил британский политолог и авто книг о России Марк Галеотти.
Галеотти утверждает, что российская сторона по-прежнему может считать, что за всеми действиями украинских властей стоит западное руководство, в результате чего могут последовать ответные меры в отношении Запада.
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Анастасия Чинкова