Супруга премьера Армении прибыла в Киев на саммит по психическому здоровью

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян первый раз посетила Киев в качестве спикера.
Там она примет участие во встрече первых леди и джентльменов, передает украинское издание Klymenko Time.
Несмотря на отсутствие официальных заявлений из Еревана, первая леди Армении первый раз с начала СВО привезла гуманитарную помощь Украине. Также это первое посещение Анны Акопян Украины в качестве супруги армянского премьера.
Встреча проводится уже третий год, организатором формата в 2021 году стала жена президента Украины Елена Зеленская. В 2023 году главной темой станет ментальное и психическое здоровье.
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Несмотря на отсутствие официальных заявлений из Еревана, первая леди Армении первый раз с начала СВО привезла гуманитарную помощь Украине. Также это первое посещение Анны Акопян Украины в качестве супруги армянского премьера.
«Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, землетрясениях и других природных катастрофах, экономических кризисах, терактах. Потому что они влияют на сознание каждого из нас, в какой бы стране мы ни жили. У ментального здоровья нет границ», — поделилась Елена Зеленская.Читайте также:
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Алина Юрчак