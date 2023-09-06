Супруга премьера Армении прибыла в Киев на саммит по психическому здоровью

В Подмосковье прошёл единый областной день противопожарных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, тренировочные эвакуации прошли более чем на 4,5 тыс объектах. Это образовательные учреждения, торгово-развлекательные комплексы, учреждения культуры, спорта и здравоохранения.