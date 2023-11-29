Сурков исключил новые минские соглашения России с Украиной

В настоящее время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не планируются, однако они могут состояться, если Пашинян прибудет в Санкт-Петербург на встречу СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.