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Между Россией и Украиной не будет заключен третий вариант минских соглашений, хотя многие в офисе украинского президента мечтают об этом. Такое заявление сделал бывший помощник российского президента Владислав Сурков.
«Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы», — написал он в статье для «Актуальных комментариев».
Он также считает, что контрнаступление ВСУ было спланировано не по правилам, которые бы привели к победе, а «по рецептам провинциальной ворожбы». Таким образом, оно провалилось. Теперь киевский режим надеется на чудо, однако его не будет, заключил Сурков.
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Элина Позднякова