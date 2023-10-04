Суровикин после мятежа Пригожина оказался в храме: где теперь служит генерал

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Генерал армии Сергей Суровикин после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина исчез из публичного пространства, что вызвало множество слухов. Западные СМИ и украинские телеграм-каналы распространяли информацию о его «задержании», что только «подогрело» интерес общественности. Редакция «Радио 1» расскажет, где сейчас Суровикин и какую должность он занимает.
Мятеж Пригожина 2023
Прежде генерал Сергей Суровикин занимал должность бывшего главнокомандующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО. После начала вооруженного мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня 2023 года, Суровикин обратился к бойцам кампании и призвал прекратить противоправные действия, отметив, что обострение обстановки внутри России сыграет противнику на руку.
Генерал Суровикин: арест
Британское издание Financial Times вскоре после «исчезновения» Суровикина опубликовало статью, в которой сообщалось о задержании генерала. Авторы материала сослались на слова неназванных источников, которые рассказали, что задержание военного связано с попыткой мятежа в России. Информаторы издание не привели подробностей и не уточнили, как Суровикин мог быть связан с основателем частной военной компании Евгением Пригожиным.
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Позже издание WSJ опубликовало материал, в котором сообщалось об «аресте» генерала Суровикина. В статье утверждалось, что он был осведомлен о планах Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж в России, однако участия в нем не принимал.
В начале сентября о судьбе Сергея Суровикина пытались узнать российские журналисты. Однако на вопрос обозревателей о том, где находится генерал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечать отказался. Через некоторое время в Госдуме РФ сообщили, что генерал Суровикин находится в отпуске. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира
Суровикина сняли с должности
Впервые об освобождении от должности генерала Суровикина сообщил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в беседе с изданием «Подъем».
Он рассказал, что с военачальником все в порядке, однако ему нашли «неплохую должность по СНГ». Журналистам удалось выяснить, что Суровикин остался на посту председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.
13 сентября в аккаунте алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране были опубликованы фотографии, на которых генерал Сергей Суровикин был замечен в составе делегации Минобороны РФ.
Генерала Суровикина заметили в Подмосковье
Издание «Новые известия» сообщили, что генерал Суровикин замечен с семьей в одном из храмов Подмосковья. В какой именно день и в какой церкви удалось встретить военачальника не сообщается, однако журналистам удалось задать генералу вопрос о месте его нынешней службы.
«Служу Отечеству. Больше никаких комментариев», - ответил Суровикин.Читайте также:
WSJ: Генерал Суровикин находится под стражей
Генерал Суровикин был замечен в Алжире
В Госдуме заявили о новой работе Суровикина
Анастасия Крестьянова