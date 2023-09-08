Существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье не выявлено

Фото: Мособлизбирком
Наблюдатели не выявили существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье. Об этом заявила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева подводя итоги дня.
«Наблюдатели сегодня вышли на сто процентов избирательных участков. Их в Подмосковье 3940. Существенных нарушений не выявлено», – сказала Дмитриева.В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
Читайте также:
Депутат Мособлдумы Рожнов оценил явку в первый день голосования
В подмосковной УИК впервые применили оперативную связь с Мособлизбиркомом
В Пушкине опечатали урну для голосования после сообщения о предполагаемом нарушении
Лора Луганская