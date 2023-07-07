Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов ГАУ МО «Радио 1»

Государственное автономное учреждение Московской области «Радио 1» (ОГРН 1025003527757, ИНН 7705015190), уведомляет о готовности предоставить эфирное время / разместить агитационные материалы (далее – Публикации) на равных в следующих средствах массовой информации:
1, Радиоканал Радио 1
регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-78820 от 07.08.2020 г.
2. Сетевое издание Радио 1, доменное имя RADIO1.NEWS
регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 - 85036 10.04.2023 г.
для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Московской области и на дополнительных выборах депутатов Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на единый день голосования 10.09.2023 г.
Стоимость платного эфирного времени / публикаций агитационных материалов установлена в валюте Российской Федерации. Указанная стоимость НДС не облагается, в связи с применением ГАУ МО «Радио 1» упрощенной системы налогообложения (УСН) в порядке п 2 ст. 346.11 НК РФ.
Размещение агитационных материалов осуществляется при условии заключения соответствующего договора, 100%-ой предоплаты и предоставлении копии платежного документа с отметкой банка в проведении платежа.
Для заключения договора необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного кандидата, специально наделенного полномочиями на заключение договора о размещении предвыборных агитационных материалов, подписание актов об оказании услуг и иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о размещении предвыборных агитационных материалов, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы, необходимые для заключения и исполнения договора.
Договор о размещении предвыборных агитационных материалов заключаются на основании соответствующего протокола жеребьевки. Незаключение указанного договора в установленные сроки, признается отказом заказчика от использования эфирного времени / публикаций предвыборных агитационных материалов в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ГАУ МО «Радио 1» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем / публикациями предвыборных агитационных материалов по собственному усмотрению.
Технические требования:
К размещению на радиоканале принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем 15 (пятнадцать) и 30 (тридцать) секунд.
Материалы должны быть исполнены на русском языке. Материалы на национальных языках народов Российской Федерации не принимаются.
Одновременно с агитационными материалами для радиоканала необходимо предоставить сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов (музыкальную справку), а также текст предвыборного агитационного материала.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: электронного носителя - CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (оригинал) и CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (копия), текстовых аннотаций на бумажном носителе.
Аннотация должна содержать следующую информацию: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической партии или регионального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:
- носители: компакт диски DVD-R, CD-R, usb-flash;
- форматы материалов Wav или mp3, 48000 Гц, mono, 256 Кбит/c;
- разрядность 16 бит;
- частота дискретизации 48 кГц стерео;
- скорость потока 320-384 Кб/с;
- WAV (CDA), соответствующие техническим требованиям редакции Радио 1;
- параметры и качество материалов, должны отвечать требованиям ОСТ-58-10-87; ПТЭ-2001, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 12.07.2002 г. № 134.
Необходимую информацию об условиях заключения договора о размещении предвыборных агитационных материалов можно получить по следующим адресам и телефонам:
Лукин Дмитрий Александрович
Заместитель генерального директора
E-mail: lukin_da@radio1.news
Телефон: +7 (495) 252-01-12
регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-78820 от 07.08.2020 г.
регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 - 85036 10.04.2023 г.
для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Московской области и на дополнительных выборах депутатов Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на единый день голосования 10.09.2023 г.
Стоимость платного эфирного времени / публикаций агитационных материалов установлена в валюте Российской Федерации. Указанная стоимость НДС не облагается, в связи с применением ГАУ МО «Радио 1» упрощенной системы налогообложения (УСН) в порядке п 2 ст. 346.11 НК РФ.
Размещение агитационных материалов осуществляется при условии заключения соответствующего договора, 100%-ой предоплаты и предоставлении копии платежного документа с отметкой банка в проведении платежа.
Для заключения договора необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного кандидата, специально наделенного полномочиями на заключение договора о размещении предвыборных агитационных материалов, подписание актов об оказании услуг и иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о размещении предвыборных агитационных материалов, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы, необходимые для заключения и исполнения договора.
Договор о размещении предвыборных агитационных материалов заключаются на основании соответствующего протокола жеребьевки. Незаключение указанного договора в установленные сроки, признается отказом заказчика от использования эфирного времени / публикаций предвыборных агитационных материалов в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ГАУ МО «Радио 1» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем / публикациями предвыборных агитационных материалов по собственному усмотрению.
Технические требования:
К размещению на радиоканале принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем 15 (пятнадцать) и 30 (тридцать) секунд.
Материалы должны быть исполнены на русском языке. Материалы на национальных языках народов Российской Федерации не принимаются.
Одновременно с агитационными материалами для радиоканала необходимо предоставить сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов (музыкальную справку), а также текст предвыборного агитационного материала.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: электронного носителя - CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (оригинал) и CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (копия), текстовых аннотаций на бумажном носителе.
Аннотация должна содержать следующую информацию: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической партии или регионального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:
- носители: компакт диски DVD-R, CD-R, usb-flash;
- форматы материалов Wav или mp3, 48000 Гц, mono, 256 Кбит/c;
- разрядность 16 бит;
- частота дискретизации 48 кГц стерео;
- скорость потока 320-384 Кб/с;
- WAV (CDA), соответствующие техническим требованиям редакции Радио 1;
- параметры и качество материалов, должны отвечать требованиям ОСТ-58-10-87; ПТЭ-2001, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 12.07.2002 г. № 134.
Необходимую информацию об условиях заключения договора о размещении предвыборных агитационных материалов можно получить по следующим адресам и телефонам:
Лукин Дмитрий Александрович
Заместитель генерального директора
E-mail: lukin_da@radio1.news
Телефон: +7 (495) 252-01-12
Екатерина Клепко