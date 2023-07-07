Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов ГАУ МО «Радио 1»





регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-78820 от 07.08.2020 г.регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 - 85036 10.04.2023 г.для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Московской области и на дополнительных выборах депутатов Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на единый день голосования 10.09.2023 г.Стоимость платного эфирного времени / публикаций агитационных материалов установлена в валюте Российской Федерации. Указанная стоимость НДС не облагается, в связи с применением ГАУ МО «Радио 1» упрощенной системы налогообложения (УСН) в порядке п 2 ст. 346.11 НК РФ.Размещение агитационных материалов осуществляется при условии заключения соответствующего договора, 100%-ой предоплаты и предоставлении копии платежного документа с отметкой банка в проведении платежа.Для заключения договора необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного кандидата, специально наделенного полномочиями на заключение договора о размещении предвыборных агитационных материалов, подписание актов об оказании услуг и иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о размещении предвыборных агитационных материалов, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы, необходимые для заключения и исполнения договора.Договор о размещении предвыборных агитационных материалов заключаются на основании соответствующего протокола жеребьевки. Незаключение указанного договора в установленные сроки, признается отказом заказчика от использования эфирного времени / публикаций предвыборных агитационных материалов в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ГАУ МО «Радио 1» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем / публикациями предвыборных агитационных материалов по собственному усмотрению.К размещению на радиоканале принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем 15 (пятнадцать) и 30 (тридцать) секунд.Материалы должны быть исполнены на русском языке. Материалы на национальных языках народов Российской Федерации не принимаются.Одновременно с агитационными материалами для радиоканала необходимо предоставить сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов (музыкальную справку), а также текст предвыборного агитационного материала.К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: электронного носителя - CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (оригинал) и CD (DVD)-диска, USB-flash с записью материалов (копия), текстовых аннотаций на бумажном носителе.Аннотация должна содержать следующую информацию: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической партии или регионального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.- носители: компакт диски DVD-R, CD-R, usb-flash;- форматы материалов Wav или mp3, 48000 Гц, mono, 256 Кбит/c;- разрядность 16 бит;- частота дискретизации 48 кГц стерео;- скорость потока 320-384 Кб/с;- WAV (CDA), соответствующие техническим требованиям редакции Радио 1;- параметры и качество материалов, должны отвечать требованиям ОСТ-58-10-87; ПТЭ-2001, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 12.07.2002 г. № 134.Необходимую информацию об условиях заключения договора о размещении предвыборных агитационных материалов можно получить по следующим адресам и телефонам:Лукин Дмитрий АлександровичЗаместитель генерального директораE-mail: lukin_da@radio1.newsТелефон: +7 (495) 252-01-12