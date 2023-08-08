Свергнутый премьер Нигера оценил ситуацию в стране после госпереворота

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Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был свергнут с должности после госпереворота, заявил, что президент страны Мохамед Базум не слагал свои полномочия, а госструктуры можно восстановить. Об этом пишет издание New York Times.
Премьер отметил, что впереди грядет саммит ЭКОВАС, а оставшиеся перед ним дни, дают надежду на радостный исход.
Сообщается, что в настоящее время свергнутый министр находится в Париже.
Махамаду прокомментировал американскому изданию обстановку в стране и заявил. что президент в отставку не ушел, а госструктуры еще можно восстановить.
Ранее сообщалось, что большинство жителей Нигера поддерживают ситуацию в стране.
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Сообщается, что в настоящее время свергнутый министр находится в Париже.
Ранее сообщалось, что большинство жителей Нигера поддерживают ситуацию в стране.
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Анастасия Крестьянова