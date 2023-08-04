Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США и международному сообществу

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Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в статье для газеты The Washington Post обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом пишет ТАСС.
«Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма — вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона», — написал он.По словам Базума, успех мятежников приведет к катастрофическим последствиям далеко за границами Нигера.
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Ранее глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Также ЭКОВАС объявило о закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.
Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.
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Артем Путинцев