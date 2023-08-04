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Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США и международному сообществу

04 августа 2023, 05:08

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в статье для газеты The Washington Post обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом пишет ТАСС.
«Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма — вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона», — написал он.

По словам Базума, успех мятежников приведет к катастрофическим последствиям далеко за границами Нигера.


Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей сообщило, что передает, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
Ранее глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Также ЭКОВАС объявило о закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.

Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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#нигер
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AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
04 августа 2023, 02:40

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Находящиеся у власти в Нигере мятежники денонсировали все имеющиеся у этой африканской страны военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов. Об этом сообщило Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей.
Франция уже приступила к эвакуации из Нигера примерно 700 своих соотечественников и ещё сотни граждан других стран Европы. Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.

Также AFP передает, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ранее глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Также ЭКОВАС объявило о закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.

Буркина-Фасо и Мали предупредили о последствиях вторжения в Нигер
В свою очередь, свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке для издания Washington Post попросил США и международное сообщество «помочь восстановить порядок в стране».

Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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#нигер
#франция
#африка
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Зеленский: С начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе
04 августа 2023, 02:11

С начала специальной военной операции (СВО) Россия запустила по территории Украины как минимум 1961 беспилотник типа «Шахед». Об этом заявил в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, украинским военным удалось сбить значительную часть этих дронов-камикадзе, но отнюдь не все.

«Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО», — добавил Зеленский.

Ранее спикер  Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о новой российской тактике при нанесении ракетных ударов, которая заключается в наматывании кругов вокруг украинских городов. По его словам, с помощью «Шахедов»РФ вводит в заблуждение ПВО Украины, запуская их в одном направлении, а затем меняя его на другое.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#владимир зеленский
#беспилотник
#россия
#украина
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«Известия»: Москву не устраивает западное расследование по «Северным потокам»
04 августа 2023, 01:34

Фото: iStock/Dragon_Claws

Россия недовольна «скупыми деталями» расследования, которое проводят Дания, Германия и Швеция относительно взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишут «Известия».
Издание приводит слова первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрия Полянского о том, что Москва приложит все усилия к тому, чтобы в расследовании участвовали российские представители, а информация о нём была максимально доступна и прозрачна.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, Москва будет поднимать эту тему на Совете Безопасности ООН до тех пор, пока виновные не понесут ответственность.

Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.


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После подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы уйти незамеченными

Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
#северный поток
#россия
#оон
#германия
#швеция
#расследование
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Россия обвинила Запад в давлении на Грузию
МИД России: Запад давит на Грузию в вопросе диалога с Россией
04 августа 2023, 01:14

Фото: iStock/andriano_cz

Запад оказывает давление на Грузию в вопросах её отношений с Россией, заявил директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.
«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких <...> санкционных режимов не нарушают», — рассказал Гончар (цитата по ТАСС).

Ранее ведущая грузинская негосударственная организация «Международная прозрачность — Грузия» сообщила на своем сайте, что с марта 2022 года в Грузии было зарегистрировано свыше 21,3 тысяч компаний российскими гражданами, что в три раза превосходит общий показатель за предыдущие 27 лет.

В свою очередь, глава правящей в стране партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявили, что грузинская экономика потеряет $1 млрд в год при введении полного запрета на въезд россиянам. Он также отметил, что Грузия в этом случае лишится более 20-30 тысяч рабочих мест.

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#грузия
#россия
#мид рф
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Минобороны Германии выступает против поставок на Украину крылатых ракет
04 августа 2023, 00:25

Фото: iStock/andriano_cz

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает поставку Киеву крылатых ракет в качестве своего главного приоритета. Также он отметил, что Берлин не одинок в подобном решении.
Выступая на пресс-конференции в Бад-Райхенхалле, Писториус подчеркнул, что США тоже пока не приняли решения о поставке подобных ракет на Украину.

«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших — особая дальность», — cказал глава немецкого военного ведомства (цитата по ТАСС)

По его словам, сейчас Берлин сконцентрирован на помощи Киеву в области противовоздушной обороны, поставок бронетанковой техники, а также учебной поддержки, поэтому необходимости в срочном решении «ракетного» вопроса ФРГ пока не видит. При этом Писториус не исключил, что в будущем такие меры всё же будут приняты.

США и Италия будут оказывать Украине помощь «столько, сколько нужно»
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Также в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin».

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#германия
#военная помощь
#украина
#сша
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Суд в США не стал арестовывать Трампа
РБК: Суд в Вашингтоне отказался арестовывать экс-президента Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году
04 августа 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Суд в Вашингтоне отказался арестовывать бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия и попытке удержания власти после проигранных им выборов. Об этом пишет РБК.
Вместо ареста бывший хозяин Белого дома был освобожден на «минимальных условиях», включая запрет на общение с кем-либо, кто проходит свидетелем по делу, иначе как через адвоката. Следующее заседание по этому делу назначено на 28 августа.

Трамп, в самом начале судебного заседания отказавшийся признать свою виновность, уже подписал соответствующие бумаги, поклявшись соблюдать условия освобождения.

Экс-президент США Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия

Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.

Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.

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#суд
#дональд трамп
#сша
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Россия опубликует совместное заявление по Украине в пятницу 4 августа
Песков: Россия готова опубликовать совместное с африканскими странами заявление по Украине уже завтра на сайте Кремля
03 августа 2023, 23:41

Фото: официальный сайт Кремля

Россия вслед за странами африканской миссии готова опубликовать текст совместного заявления по Украине на официальном сайте Кремля уже 4 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
«Да, совместное заявление также будет опубликовано на сайте Кремля завтра», — подтвердил Песков соответствующий вопрос журналистов.

Ранее администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала официальное заявление лидеров семи африканских стран, которые встречались с президентом РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта, и самого Владимира Путина.

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — сказано в заявлении.

Кроме того, в документе подчеркивается, что ООН должна принять меры по разблокировке 200 тыс. тонн российских удобрений, которые сейчас заблокированы в портах Евросоюза, для того, чтобы немедленно и бесплатно доставить их в африканские страны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.

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#россия
#африка
#украина
#дмитрий песков
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Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС
Venezolana de Televisión: Президент Венесуэлы Мадуро подал заявку на вступление страны в БРИКС
03 августа 2023, 23:19

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Венесуэлы Николас Мадуро подал официальную заявку о вступлении страны в объединение БРИКС. Как рассказала исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время интервью телеканалу Venezolana de Televisión, министерство иностранных дел страны уже отправило соответствующий запрос.
«Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец», — подчеркнула Дельси Родригес.

Вице-президент Венесуэлы выразила уверенность, что ее страна будет совместно с БРИКС строить «новый многополярный мир».

Накануне о желании вступить в БРИКС заявила Боливия. Соответствующую ноту передало России посольство этой южноамериканской страны в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.

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#россия
#дипломат
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Полянский: Россия поддерживает заявление СБ ООН по голоду и конфликтам
03 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/Askolds

Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поддерживает заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил на заседании СБ ООН.
«Несмотря на то, что в этот документ вошли не все предложенные нами положения, мы сочли возможным поддержать его в духе компромисса», — отметил Полянский.

Он также добавил, что «за рамками» документа остались последствия односторонних санкций, оказавших прямое отрицательное влияние на продовольственную безопасность в мире. Полянский подчеркнул, что в заявлении представителя Венесуэлы эта проблематика отражена в наиболее полном объеме, к этому заявлению РФ присоединяется.

Напомним, ранее Дмитрий Полянский, который занимает должность первого заместителя постоянного представителя России в ООН, выразил опасения о возможных проблемах с получением виз США для российской делегации, которая планирует принять участие в Генеральной Ассамблее организации.

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#сша
#безопасность
#оон
#полянский
#рф
#конфликт
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Подмосковье ищет медработников