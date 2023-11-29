«Свидетельство о невменяемости»: Пушков оценил слова об успехе украинской армии

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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что на встрече глав МИД НАТО многие засомневались в успехах контрнаступления ВСУ, об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.
«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на «успешности украинского контрнаступления». Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», - прокомментировал ситуацию Пушков.
Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4-5 июня 2023 года. Тогда киевские власти с гордостью заявляли, что уже совсем скоро украинская армия будет стоять в Крыму. Однако, с начала контрнаступления прошло уже практически полгода и единственное, чего удалось добиться ВСУ – это окончательно развеять миф о возможности победы Украины в спецоперации в умах западных союзников Киева.
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