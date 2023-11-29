Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Свидетельство о невменяемости»: Пушков оценил слова об успехе украинской армии

«Свидетельство о невменяемости»: Пушков оценил слова об успехе украинской армии

Пушков назвал невменяемыми слова об успехах контрнаступления ВСУ
29 ноября 2023, 07:51
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что на встрече глав МИД НАТО многие засомневались в успехах контрнаступления ВСУ, об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на «успешности украинского контрнаступления». Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», - прокомментировал ситуацию Пушков.

Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4-5 июня 2023 года. Тогда киевские власти с гордостью заявляли, что уже совсем скоро украинская армия будет стоять в Крыму. Однако, с начала контрнаступления прошло уже практически полгода и единственное, чего удалось добиться ВСУ – это окончательно развеять миф о возможности победы Украины в спецоперации в умах западных союзников Киева.

Читайте также:

Офис Зеленского приказал главам регионов прекратить общение с Залужным

Глава МИД Украины: ЕС руководствуется стадным инстинктом при защите Киева

Мединский заявил, что у России никогда не было цели завоевывать Украину
#армия
#мид
#министр
#нато
#всу
#пушков
#контрнаступление
Читайте нас в
Офис Зеленского приказал главам регионов прекратить общение с Залужным
29 ноября 2023, 07:04

Фото: iStock/Silent_GOS

Офис украинского президента Владимира Зеленского дал указание главам регионов прекратить общение с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Юрия Николова.
«Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», - прокомментировали ситуацию в издании.

Помимо этого, главам украинских регионов было указано не создавать никакого ажиотажа вокруг фигуры главкома Вооруженных сил Украины. 

Ранее издание The Economist, со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, сообщило, что многие приближенные Зеленского разделяют позицию Залужного.

Читайте также: 

The Economist: Многие в окружении Зеленского согласны с мнением главкома ВСУ Залужного

Соскин: Столкновение Зеленского и Залужного необратимо

Залужный: Военная ситуация для ВСУ тяжелая, но контролируемая
#всу
#владимир зеленский
#валерий залужный
#украина
Читайте нас в
Окружение Зеленского уже начало постепенно соглашаться с Залужным
The Economist: многие в окружении Зеленского согласны с мнением главкома ВСУ Залужного
29 ноября 2023, 06:43

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным был «предсказуем» после провала контрнаступления украинской армии, и теперь многие в правительстве страны начали соглашаться с позицией Залужного. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на неназванный им высокопоставленный источник в украинском правительстве.
Ранее замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку из-за отсутствия плана боевых действий на предстоящий год. После этого в своих соцсетях она разместила пост, в котором нецензурными выражениями обращается к Залужному.

Напомним, в последнее время СМИ всё чаще стали говорить о вспыхнувшем между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Зеленским конфликтом. Всё началось после скандального интервью, которое Залужный дал всё тому же  The Economist. В нём главком заявил, что уже не надеется на победу ВСУ в конфликте и признал провал украинского контрнаступления.

Залужного уже пророчат в главные конкуренты Зеленского на предстоящие президентские выборы в 2024 году.

Читайте также:

На Украине уверены, что столкновение Зеленского и Залужного неизбежно

Маск заявил, что Залужный ценит жизни солдат, а Зеленский превратился в мясника

В офисе Зеленского прокомментировали конфликт президента с главкомом ВСУ Залужным
#валерий залужный
#владимир зеленский
#украина
#конфликт
Читайте нас в
Военный эксперт Мураховский: Новые артбригады сыграют большую роль в ходе СВО
29 ноября 2023, 04:42

Фото: Сайт Минобороны РФ

Новые артиллерийские бригады большой мощности сыграют одну из главных ролей в ходе операций СВО по прорыву обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.
«Сейчас в боевых действиях артиллерия играет огромную роль. Но именно артсистемы большой мощности должны обеспечить прорыв обороны», — рассказал он.

Армейские корпусы получат на вооружение крупнокалиберные пушки «Пион» и «Малка», а также минометы «Тюльпан». По словам Мураховского, «Тюльпаны» и «Малки» при грамотном использовании должны дополнять друг друга.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские артиллеристы помешали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Шойгу оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска
#эксперты
#оружие
#украина
#сво
Читайте нас в
«Известия»: Замглавы МИД Рябков не исключил вооружённого конфликта России и НАТО
29 ноября 2023, 04:21

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО не исключён, но возможная эскалация полностью зависит от действий Североатлантического альянса. Об этом рассказал «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Это зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать в будущем вооружённый конфликт РФ и блока.

Рябков заметил, что бесконечное посягательство на российские интересы на «сердцевинном» для России направлении является «опасным путём».

Дипломат считает, что отношения России и НАТО не восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Россия и раньше была готова договариваться, но только на равноправной и взаимоуважительной основе, подчеркнул замглавы российского МИДа.

Одной из основных задач НАТО является предотвращение эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг выступая на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе. Генсек НАТО заявил, что альянс дает четко понять России о готовности защищать каждый сантиметр своей территории. Он подчеркнул, что НАТО уже усилили свое присутствие на восточном фланге альянса. И делается это, по словам Столтенберга, не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а наоборот, предотвратить его.

Читайте также:

Столтенберг обозначил главную задачу НАТО в отношении России

Ушаков обвинил НАТО в ситуации вокруг Украины

В Совфеде оценили вероятность блокировки Калининграда силами НАТО
#нато
#россия
#мид рф
Читайте нас в
Кулеба сравнил страны Европы со стадом слонов
Глава МИД Украины: ЕС руководствуется стадным инстинктом при защите Киева
29 ноября 2023, 03:55

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Евросоюза со стадом мудрых слонов, которые защищают Киев из-за стадного инстинкта. Об этом он заявил на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, видео с пресс-конференции после которой выложено на официальном сайте Еврокомиссии.
«Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга <...> Все правильные слоны на нашей стороне», — объяснил глава украинской дипломатии, отвечая на вопрос журналистки, которая сравнила усталость ЕС от украинских событий со «слоном в комнате», которого все видят, но предпочитают о нём не говорить.

По словам Кулебы, Украина уже является членом стада, и теперь остальные государства будут защищать Киев настолько же сильно, насколько он вкладывается в их безопасность.

Читайте также:

Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине

Политолог Шмелев: «В Европе намечается своеобразный раскол в отношении Украины»

Во Франции возмутились решением ЕС по Украине
#евросоюз
#жозеп боррель
#украина
#мид
Читайте нас в
Сын Кадырова станет куратором батальона Шейха Мансура
29 ноября 2023, 03:24

Фото: сайт Кремля

Сын главы Чечни Адам Кадыров «будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ - батальон имени Шейха Мансура». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы Адама Делимханова.
По мнению Делимханова, это назначение является «закономерным результатом значительных заслуг Адама».

Напомним, 17 ноября 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Кроме того 9 ноября, трёх сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». А 5 ноября Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в Чечне нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа шейха Мансура. В своём Telegram-канале Кадыров написал, что посетил стройплощадку в Гудермесе, где возводят военный объект для этого подразделения. Позднее стало известно, Руслан Геремеев возглавил батальон имени шейха Мансурачто командиром батальона назначен Руслан Геремеев.

Читайте также:

Руслан Геремеев возглавил батальон имени шейха Мансура, формируемый в Чечне

Кадыров сообщил о формировании в Чечне батальона имени шейха Мансура

15-летнего сына Кадырова наградили орденом трудовой доблести и медалью
#рамзан кадыров
#чечня
#дети
Читайте нас в
Al Jazeera: ХАМАС высказалось о желании продолжить перемирие с Израилем
29 ноября 2023, 02:59

Фото: iStock/Tomas_Ragina

Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило готовность заключить всеобъемлющую сделку по обмену пленными с Израилем и продолжить гуманитарное перемирие. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель руководства организации Гази Хамад.
«Если у Израиля имеется серьезное намерение добиться освобождения своих пленных солдат, то мы готовы пойти на заключение всеобъемлющего соглашения», — сообщил он.

Ранее пятая группа заложников из 10 израильтян и двух граждан Таиланда, освобожденных из плена  ХАМАС, вернулись в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля. Сначала их передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста, после чего перевезли в Египет через КПП «Рафах». Теперь после медосмотра их отправят в израильские больницы.

В МИД Катара отметили, что за прошедших четыре дня перемирия ХАМАС отпустило 69 заложников, захваченных 7 октября. 
Сейчас в руках ХАМАС остаются около двух сотен заложников, захваченных в ходе нападения на еврейское государство 7 октября. Радикалы добиваются их обмена на своих сторонников, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Напомним, о старте режима прекращения огня было объявлено 24 ноября, в пятницу в 07:00 (08:00 по московскому времени). Перемирие должно было продлиться четыре дня, однако, стороны договорились об ещё двух дополнительных днях. В настоящий момент гуманитарная пауза между ХАМАС и израильской армией должна завершиться 30 ноября в 07:00.

Читайте также:

МИД Катара: ХАМАС отпустит ещё 20 заложников за 2 дополнительных дня перемирия

Продление гуманитарной паузы в секторе Газа вступило в силу

Нетаньяху допустил продление перемирия в секторе Газа
#хамас
#израиль
#заложники
Читайте нас в
Маск отказался посетить сектор Газа, потому что там «достаточно опасно»
29 ноября 2023, 02:36

Фото: iStock/Leestat

Бизнесмен Илон Маск отказался от приглашения палестинского радикального движения ХАМАС посетить сектор Газа, так как там «достаточно опасно».
«Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», — написал предприниматель в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter).
Ранее руководство ХАМАС пригласило американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан.

27 ноября Илон Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Встреча прошла на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 ноября атаковали ХАМАС. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

ХАМАС пригласил Илона Маска посетить сектор Газа

Кирби: Белый дом не откажется от SpaceX из-за антисемитских высказываний Маска

Антисемитизм Маска возмутил крупнейшие корпорации мира
#илон маск
#хамас
#сектор газа
#израиль
Читайте нас в
Генассамблея ООН призвала Израиль освободить Голанские высоты
29 ноября 2023, 01:58

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Генеральная Ассамблея ООН приняла повторную резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты соответствующего голосования. По данным газеты, в поддержку резолюции высказалась 91 страна, в то время как 8 проголосовали против, а 62 воздержались.
Как сказано в документе, члены Организации Объединённых Наций «глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи».

При этом надо отметить, что резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не носят обязательного характера.

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая её часть контролируется Израилем, а восточная часть находится под контролем Сирии. Израиль аннексировал контролируемые им территории фактически в 1981 году, аннексия не была признана большинством международного сообщества.

Читайте также:

На Голанских высотах прогремел мощный взрыв неизвестного прохождения

Al-Watan: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израиль заподозрил проникновение в страну неизвестных лиц
#оон
#израиль
#сирия
Читайте нас в
Достижения.рф