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Глава СВР Нарышкин сообщил, что на Украине продолжают разрабатывать «грязную ядерную бомбу»
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Об этом пишет РИА Новости.
По словам директора ведомства, такие действия могут свидетельствовать о решении Киева возобновить разработку «грязной ядерной бомбы», которую впоследствии бойцы Вооружённых сил Украины смогут применить на линии боевого соприкосновения. После взрыва такого механизма радиационное загрязнение распространится на обширную территорию.
Также Нарышкин добавил, что несколько контейнеров с топливом были перевезены в Чернобыль для хранения.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Радио 1» предположил, что Украина может готовить «грязную бомбу», объяснив, что на это указывают действия киевского режима.
По словам директора ведомства, такие действия могут свидетельствовать о решении Киева возобновить разработку «грязной ядерной бомбы», которую впоследствии бойцы Вооружённых сил Украины смогут применить на линии боевого соприкосновения. После взрыва такого механизма радиационное загрязнение распространится на обширную территорию.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Радио 1» предположил, что Украина может готовить «грязную бомбу», объяснив, что на это указывают действия киевского режима.
Андрей Гаврилов