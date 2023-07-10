Нарышкин: США хотят через СМИ внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью в России

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Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что госдеп США разослал американским телеком-холдингам указания о том, как нужно освещать события вокруг России.
Глава российской разведки заявил, что указания по трансляции событий в РФ по особенному сценарию были направлены в ряд крупных медиа. По его словам, американским СМИ четко диктуют что можно говорить, а что нет. Происходящие в России события трактуются иначе, что превращает американское ведомство в «смердящий полигон информационного мусора», заключил Нарышкин.
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