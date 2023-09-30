СВС: Украинский нацист Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады

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Ветеран дивизии СС «Галиция» («Галичина») Ярослав Хунка (Гунько) скрывается после скандала, вызванного его появлением в канадском парламенте и овацией, которую устроили ему депутаты. Вместе с ним стараются не появляться в людных местах и члены его семьи.
Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан. Собеседница тележурналистов рассказала, что не знала о нацистском прошлом Хунки. А его семью не уведомили о том, что канадские власти планируют устроить ему такой прием в зале заседаний. По словам Бонанфан, Хунка думал, что встретится с Зеленским в уединенной комнате. Теперь из-за поднявшейся шумихи он и его семья избегают появляться на людях.
На прошлой неделе разразился настоящий международный скандал из-за приглашения в парламент Канады в честь визита Зеленского 98-летнего ветерана-эсэсовца из дивизии «Галичина», известной убийствами мирных жителей и массовыми казнями поляков, евреев и русских, а также теплого приема и аплодисментов, которыми его встретили депутаты. Пригласивший Хунку спикер Палаты представителей Энтони Рота принес публичные извинения, а после и вовсе подал в отставку. Российский МИД направил канадским властям ноту, потребовав разъяснений по поводу чествования нациста. В Польше подняли вопрос об экстрадиции Хунки из-за возможных военных преступлений. Извинился даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо, хотя сделал это далеко не сразу и с явной неохотой.
Сам Хунка сначала заявлял, что из-за разразившегося скандала уедет к друзьям в Южную Америку. А пока что он просто прячется вместе со своей семьей.
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«Боятся показать лица», — сказала Барб Бонанфан.
Сам Хунка сначала заявлял, что из-за разразившегося скандала уедет к друзьям в Южную Америку. А пока что он просто прячется вместе со своей семьей.
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Александр Бойцов