SW: Украинских беженцев возмутил отказ властей Ирландии кормить их бесплатно

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Украинские беженцы, проживающие в отеле Breaffy Woods неподалеку от ирландского города Каслбар, подняли бунт после того, как власти обязали их платить за питание. Об этом написала корреспондент издания Sunday World Габия Гатавецкайте.
По словам журналистки, беженцы обратились с открытым письмом к генеральному директору отеля Уилсону Берду, в котором отметили, что подвергаются дискриминации, так как, по их словам, «дирекция отеля не заставляет платить за питание представителей других национальностей». К тому же пища, по мнению беженцев, не соответствует требуемой за неё стоимости.
В свою очередь, ирландское правительство, узнав о ситуации, отметило, что руководство отеля следует новым инструкциям, согласно которым внесение платы за еду обязательно.
«Если вы не оплатите взнос на питание, поставщику услуг по размещению было приказано сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в жилье», — цитирует Sunday World слова кабинета министров.
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В свою очередь, ирландское правительство, узнав о ситуации, отметило, что руководство отеля следует новым инструкциям, согласно которым внесение платы за еду обязательно.
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Артем Путинцев