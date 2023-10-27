Раскрыты последствия вступления Швеции в НАТО

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Швеция оказалась в ловушке, присоединившись к НАТО в разгар конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. О последствиях вступления страны в альянс сообщила журналист Крис Форсне в интервью телеканалу SwebbTV.
Форсне утверждает, что Швеция оказалась на передовой линии противостояния с РФ. Журналист выразила мнение, что членство страны в альянсе не поможет укреплению Европы. Она добавила, что это только делает Швецию инструментом борьбы против Москвы. Она также отметила, что Швеция всегда находилась на нейтральной стороне, и прежде чем принимать решение о вступлении в НАТО, нужно было провести референдум.
Швеция подала заявку на членство в Североатлантический альянс в 2022 году вместе с Финляндией. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за ситуации с сожжением Корана в столице Швеции и позиции Анкары (Турция) по этому вопросу.
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«Что меня удивляет, так это то, что наше правительство так быстро сделало этот шаг. Почему возникла такая спешка со вступлением в НАТО в разгар двух пылающих конфликтов?» — поделилась журналист.
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Алина Юрчак