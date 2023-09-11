SwebbTV: Швеция попала в худшую из возможных ситуаций из-за помощи Украине

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Швеция оказалась в наихудшей из всех возможных ситуаций из-за того, что отправляет Украине своё самое современное оружие. Об этом рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд.
«Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие», - рассказал Стенлунд в интервью swebbTV.
Он уточнил, что другие страны отправляют вооружение, которое и так предстоит заменить или модернизировать. По его словам, это касается и истребителей F-16. При этом он объяснил, что самолеты Gripen являются лучшими из того, что ест на вооружении у Швеции.
Ранее лидер партии Йохан Персон сообщил, что шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в Североатлантический альянс.
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