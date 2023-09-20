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Украинские власти открыто угрожают американским гражданам, выступающим против финансовой поддержки Киева. Информацию сообщает американский журнал The American Conservative.
В статье сообщается, что пока Конгресс спорит, стоит ли выделять дополнительные финансы Украине, Киев добавляет неугодных им американцев на сайт «Миротворец». По словам автора публикации, «Миротворец» является неправительственной организацией, тесно связанной с украинским правительством.
Сайт наполнен призывами к насилию над противниками Украины, среди них, помимо россиян, присутствуют граждане других стран, высказывающихся хоть как-то против киевского режима.
«Украина все больше впадает в зависимость от Запада не только в плане поддержки военных действий, но и в плане поддержания правительства Киева на плаву», — заключил автор публикации.
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