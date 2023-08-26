Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян

В вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал о планах по продлению периода безвизового пребывания для российских туристов с 30 до 90 дней. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала NBT во время встречи с официальными лицами и представителями туристической индустрии провинции Пханга на юге страны.