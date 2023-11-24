Тайский премьер Тхависин подтвердил освобождение 12 заложников из сектора Газа

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12 граждан Таиланда были освобождены из плена движения ХАМАС в секторе Газа, эту информацию подтвердил тайский премьер-министр Сеттха Тхависин на своей странице в социальной сети X.
«Департамент безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час. Их имена и данные должны быть известны. Пожалуйста, следите за обновлениями», - прокомментировал ситуацию Тхависин.
Напомним, 24 ноября в 08:00 по московскому времени между Израилем и ХАМАС стартовала четырёхдневная гуманитарная пауза, в рамках которой стороны конфликта договорились обменяться заложниками. Также сообщалось, что за эти дни на территорию сектора Газа должны будут въехать сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.
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Евгения Парфентьева