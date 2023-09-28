«Такая наглость должна быть наказана»: В Крыму ответили на удар по полуострову

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Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что на удары по полуострову должен последовать сокрушительный ответ, в интервью для «РИА Новости».
«Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана. Тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должно ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений», - прокомментировал ситуацию Мурадов.
По мнению политика, ответный удар по Киеву должен быть более мощным и сокрушительным, чем вражеская атака по Черноморскому флоту в Севастополе, потому что единственный язык, который понимает Запад – это язык силы.
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