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Американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле выразил мнение, что администрация Джо Байдена планирует начать широкомасштабную конфронтацию с Россией в следующем году, с целью укрепления своей власти в стране.
«Они намерены вступить в войну с Россией. Вот что они стремятся сделать. Мы можем ожидать активных военных действий между Соединенными Штатами и Россией в следующем году. Не факт, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я считаю, что это тактика в политической игре — им нужно начать военное столкновение, чтобы укрепить свой властный контроль и завоевать победу», — отметил он.Согласно точке зрения журналиста, рост политической напряженности внутри Соединенных Штатов заставляет американский элитарный класс рассматривать военный конфликт как способ сохранить свое влияние. Преследование политических оппонентов, таких как бывший президент США Дональд Трамп, уводит членов администрации Джо Байдена на путь, который, по мнению Карлсона, становится невозвратным, так как существует опасность судебных преследований в случае неудачи.
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