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Популярный американский ведущий Такер Карлсон заявил, что США питает ненависть к России из-за ее крепкой христианской веры. Об этом Карлсон сообщил в своей речи в Будапеште.
По мнению Карлсона, Вашингтон также испытывает ненависть к Венгрии, но не из-за ее деятельности, а также из-за христианской веры.
Напомним, в апреле Fox News сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона от эфира.
Ранее Россия проинформировала Бразилию, что «на данный момент» не будет расследовать крушение бразильского самолета Embraer, на борту которого погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) и производитель лайнера Embraer хотели провести расследование, в целях предотвращения подобных авиакатстроф в будущем.
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Напомним, в апреле Fox News сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона от эфира.
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Екатерина Коршунова