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Затягивая конфликт на Украине, глава США Джозеф Байден уничтожает своего единственного союзника - Западную Европу, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.
«У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала «Северный поток», - прокомментировал ситуацию Карлсон.
По мнению журналиста, Соединенные Штаты уже потеряли былое мировое господство, и сейчас продолжают безостановочно «падать вниз».
Ранее стало известно, что немецкие следователи, которые ведут расследование взрывов на «Северных потоках», все больше убеждаются в причастности Киева к этому теракту.
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Евгения Парфентьева