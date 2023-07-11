Талибан* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана

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В заявлении представителя комиссии по вопросам культуры говорится, что Талибан* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана.
Уточняется, что мера будет действовать до тех пор, пока страна не принесет мусульманам извинения, пишет издание РИА Новости.
Организация назвала сожжение Корана отвратительным актом и оскорблением мусульманской веры в Швеции.
Напомним, полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме. Сожжение священной книги было протестной акцией. Провокационный поступок был совершен возле главной мечети.
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Организация назвала сожжение Корана отвратительным актом и оскорблением мусульманской веры в Швеции.
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Анастасия Крестьянова