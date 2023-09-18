Талибы* примут участие в заседании московского формата в Казани

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Представители радикального движения «Талибан»** примут участие в заседании московского формата в Казани, посвященного вопросам афганского урегулирования. Его проведение запланировано на 29 сентября.
В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание формата состоялось в ноябре 2022 года.
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* представители движения, запрещенного в РФ
** Движение запрещено в РФ
Александр Бойцов