«Там мрак какой-то»: Путин сравнил российские и зарубежные нейросети

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сравнил российские и зарубежные нейросети, генерирующие изображения. По его словам, отечественные разработки создают позитивные картинки, а у иностранцев – «мрак какой-то».
На выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов продемонстрировал Путину изображения, которые создаются российской нейросетью Kandinsky и её зарубежным аналогом.
Куликов отметил, что российские нейросети лучше справляются с созданием изображений, связанных с Россией и культурой страны. Так, например, отечественные разработки красивее изображают избушку на курьих ножках.
Президент оценил работу российской нейросети, заявив, что она создаёт позитивные картинки, нежели её иностранные аналоги, у которых наблюдается какой-то «мрак».
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Куликов отметил, что российские нейросети лучше справляются с созданием изображений, связанных с Россией и культурой страны. Так, например, отечественные разработки красивее изображают избушку на курьих ножках.
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Анастасия Чинкова