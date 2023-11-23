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Таможенник изнасиловал пьяную туристку и пошел под суд

The Standard: сотрудник таможни Гонконга пошел под суд за изнасилование туристки
23 ноября 2023, 06:52
Фото: istock / choochart choochaikupt

Фото: istock / choochart choochaikupt

Согласно информации из издания The Standard, сотрудник таможни Гонконга был представлен перед судом по обвинению в изнасиловании пьяной туристки из Швеции. События произошли 17 ноября, когда местный житель отвез путешественницу в отель Ming Court и совершил над ней насилие, учитывая её состояние алкогольного опьянения.
Полиция задержала 28-летнего таможенного сотрудника Ли Кин-она на следующий день после инцидента. Его заключили под стражу, отклонив ходатайство о залоге.

Расследование требует восьминедельного срока для полной ясности событий. Планируется изучение видеозаписей с камер наблюдения, допрос свидетелей, судебно-медицинская экспертиза и анализ мобильного телефона подозреваемого.


Судья отложил слушание дела до 15 января. Статья об изнасиловании предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного тюремного срока.

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#полиция
#пенсионер
#наказание
#расследование
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Володин: Россия и Китай должны обмениваться образовательными практиками
23 ноября 2023, 09:06

Фото: сайт Кремля

Для России и КНР важно обмениваться различными образовательными практиками. Это позволит совместно создавать и развивать передовые отрасли и инновационные технологии.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время своего выступления на встрече с представителями профессорско-преподавательского состава и студентами Нанкинского университета, которые изучают русский язык. Он также подчеркнул, что обмен опытом принесет взаимную пользу для экономического развития двух стран.

По мнению спикера Госдумы, достижение высоких темпов роста экономики невозможно без повышения качества образования. В обратном случае, отметил Володин, любая страна начнет терять свои позиции в экономике, если допустит снижение уровня образования. Его поддержал ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь, который сообщил, что вуз, который успешно взаимодействует с МГУ, СПбГУ и РАН, намерен и далее расширять сотрудничество на благо двух стран.

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#рф
#китай
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Вывезший полмиллиарда из РФ политик попросил Путина лишить его гражданства
Noi.md: Политик Ренато Усатый попросил Путина лишить его российского гражданства
23 ноября 2023, 08:37

Фото: istock / yanik88

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который незаконно вывел из РФ более 500 миллиардов рублей, обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства. Об этом сообщает молдавское издание Noi.md.

Усатый напомнил, что Путин выдал ему и его родителям гражданство в 2018 году как благодарность за его труды.

«Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — заявил политик.
МВД РФ объявило в розыск молдавского политика Усатого в 2020 году. Он обвиняется в выводе более 500 миллиардов рублей через молдавский банк Moldindconbank за период с  2013 по 2014 годы. Организаторами схемы МВД считает олигарха Влада Плахотнюка, который находится в бегах, и Вячеслава Платона. Оба имеют гражданство России и Молдавии. 

Ранее сообщалось, что Молдавия не станет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от призыва на военную службу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
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Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту
Президент Чехии: Армии Евросоюза готовятся к конфликту высокой интенсивности
23 ноября 2023, 07:28

Фото: istock / Konoplytska

Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Об этом сообщает Blesk.
Павел заявил, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но  Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

«Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», – заявил чешский президент.
Президент Венгрии Каталин Новакова поддержал позицию своего чешского коллеги и дала обещание, которые заключается в дальнейшей помощи Украине. Глава Польши Анджей Дуда добавил, что необходимо подготовиться к потенциальной агрессии так, чтобы никто не хотел нападать. 

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Северной Македонии заявил, что НАТО не видит военной угрозы членам Североатлантического альянса или союзникам с российской стороны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#президент
#страны
#чехия
#заявление
#польша
#венгрия
#словакия
#нато
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На Западе предрекли ускорение поражения Украины
LCI: экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Украину ждет поражение
23 ноября 2023, 06:14

Фото: istock / Konoplytska

Французский бывший дипломат Жерар Аро предсказал, что из-за внутренних проблем Запад может прекратить поддерживать Украину, что ускорит её поражение.
Он выразил мнение на телеканале LCI, отметив, что экономические трудности и инфляция в европейских странах обусловлены помощью, оказываемой Киеву. Параллельно он отметил ухудшение ситуации на военном поле в пользу России. Аро подчеркнул, что Украина продолжает свои боевые действия благодаря финансовой поддержке Европы и военной помощи США.

Экс-дипломат считает, что в такой обстановке поддержка Украины становится всё сложнее. Он также полагает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США это будет для России своего рода «джекпотом» и победой.

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#мнение
#инфляция
#поддержка
#дипломат
#всу
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Пребывание в космосе признали вредным для потенции
FASEB: пребывание в космосе вызвало эректильную дисфункцию
23 ноября 2023, 05:57

Фото: iStock/dima_zel

Группа американских ученых из Университета Северной Каролины и Университета штата Флорида пришла к выводу, что пребывание космонавтов в космосе может негативно сказываться на потенции, вызывая эректильную дисфункцию. Опубликованные в журнале FASEB результаты исследования основаны на серии имитационных экспериментов на самцах крыс.
Ученые разделили 86 испытуемых на шесть групп, часть из них подвергали высоким уровням радиации и экспериментировали с невесомостью. Исследование выявило, что основные аспекты космического полета могут отрицательно влиять на сосудистые ткани, что в свою очередь приводит к проблемам с эректильной функцией. Интересно то, что эти отрицательные последствия сохранялись даже после длительного периода восстановления подопытных.

Основные изменения в сосудистых тканях вызваны относительно низкими дозами космической радиации и невесомостью. Ученые связывают негативные последствия с увеличением окислительного стресса. Возможно, лечение таких последствий с помощью различных антиоксидантов может быть перспективным направлением.

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#звездопад
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#энергия
#лечение
#исследование
#космонавт
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Аргентина предложила провести у себя мирную конференцию по Украине
Clarin: Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине в Аргентине
23 ноября 2023, 05:38

Фото: iStock/butenkow

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать южноамериканскую страну в качестве места для проведения конференции по урегулированию украинского конфликта. Информацию об этом передало издание Clarin.
Диана Мондино, советник Милея по внешней политике, поделилась с журналистами этой идеей, уточнив, что они предложили Аргентину в качестве потенциальной локации для мирной конференции в Латинской Америке, если это будет соответствовать контексту и требованиям. Предложение было сделано в рамках телефонного разговора Милея и Зеленского.

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#политика
#пушков
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Белый дом забеспокоился из-за задержек голосования по Украине
23 ноября 2023, 04:52

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Администрация президента США, согласно информации Politico, выразила беспокойство по поводу задержек в рассмотрении пакета поддержки Украины в Палате представителей Конгресса, особенно в свете неотложной потребности этой страны в американской военной помощи, передает РИА Новости.
Спикер Майк Джонсон заявил о намерении вынести украинский вопрос на голосование в определенный момент, но Белому дому не ясно, каков подход нового республиканского лидера к переговорам.

Источники из демократической партии выразили недовольство действиями Джонсона, указывая на кризисную ситуацию с финансированием Украины. Они надеются на начало обсуждения запроса Байдена о средствах для Украины, Израиля, Тайваня и других целей национальной безопасности после Дня благодарения.

С учетом оставшихся всего нескольких недель до рождественских праздников у республиканцев в палате и у Джонсона остается ограниченное время для рассмотрения и принятия вопроса. В свете этой ситуации в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее уволили благодаря усилиям республиканцев при поддержке демократов.

Источники, беседуя с изданием, подчеркивают, что у обеих партий есть значительная поддержка финансирования Украины, но окончательное решение останется за спикером Джонсоном.

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#голосование
#фрг
#россияне
#поддержка
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Хуситы запустили баллистические ракеты по Израилю
Al Masirah: йеменские хуситы запустили баллистические ракеты по Эйлату в Израиле
23 ноября 2023, 04:21

Фото: iStock/vadimrysev

Представитель мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене Яхья Сариа объявил о запуске баллистических ракет по нескольким военным объектам в городе Эйлат на юге Израиля, сообщает телеканал Al Masirah.
Сариа заявил, что хуситы намерены продолжать атаки, пока Израиль не прекратит свою агрессию против палестинского народа.

Ранее израильское судно Galaxy Leader было захвачено в Красном море. На борту находились 22 человека, но ни один из них не был гражданином Израиля. Член Высшего политического совета республики, созданного мятежным движением «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси, заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не прекратит свою операцию в секторе Газа.

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#израиль
#море
#судно
#человек
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Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с Белым домом в Вашингтоне
WP: два человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от Белого дома
23 ноября 2023, 03:59

Фото: istock / Diy1

В Вашингтоне, неподалеку от Белого дома, два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, в том числе один полицейский, сообщает газета Washington Post (WP).
«Один из офицеров парковой полиции США и еще один человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в среду в округе Колумбия», — отмечается в статье.
Инцидент случился в центре города всего в пяти кварталах от Белого дома. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

По словам свидетелей, в результате перестрелки раздалось от шести до десяти выстрелов. Однако пока неясно, является ли второй раненый человек возможным стрелком, который открыл огонь по полицейскому.

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#сша
#человек
#инцидент
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