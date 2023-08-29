Танки, необходимые Украине в наступлении, ржавеют в Италии

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Военный эксперт Питер Сучиу заявил, что Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого, и теперь они просто ржавеют. Об этом он написал в статье для 19FortyFive.
Эксперт заявил, что вместо того, чтобы направить Киеву Leopard 1A5, которые могли бы помощь в контрнаступлении ВСУ, Швейцария оставила технику ржаветь в Италии, отказавшись от сделки, предусматривающей военную помощь Киеву.
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