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TAS: Изможденный вид Зеленского на саммите НАТО свидетельствует о трудностях ВСУ

18 июля 2023, 04:03

Фото: сайт НАТО

Обозреватель Джордж Пэрри заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выглядел изнеможенным, что говорит о его тяжелом состоянии. Об этом он написал в статье для The American Spectator.
«На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», — говорится в публикации.

По словам Пэрри, ВСУ испытывают отчаянную нехватку боеприпасов для продолжения боевых действий, которые Запад в свою очередь не в состоянии им предоставить. А решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву кассетных бомб только доказывается наличие серьезных проблем на передовой.


«Может быть, Украина не имеет реальных перспектив вернуть себе территории? Возможно ли, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?» — задает вопросы обозреватель.

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#Зеленский
#НАТО
#ВСУ
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В США признали использование Украины для достижения мирового господства
18 июля 2023, 05:03

Фото: iStock/rarrarorro

Обозреватель Эндрю Басевич заявил, что США используют Украину для достижения мирового господства. Такое мнение он высказал в статье для American Conservative.
По словам автора, реальная судьба Украины является для Вашингтона второстепенным вопросом.

«Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», — говорится в публикации.

Басевич полагает, что США стремятся стать единственной сверхдержавой. При этом они игнорируют факторы, свидетельствующие о создании многополярного мира.

«Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы», - заключил автор.

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#США
#Украина
#господство
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Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети
18 июля 2023, 02:15

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по недопущению дискриминации по национальному признаку в СМИ.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения, данного Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору — 1 сентября 2023 года.

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#Путин
#СМИ
#поручение
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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил сидячую забастовку
17 июля 2023, 23:20

Фото:istockphoto/scaliger

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян начал сидячую забастовку на центральной площади Степанакерта.
«Я вынужден пойти на этот крайний шаг, чтобы Армения, Россия, США, Франция, ЕС, Совбез ООН и другие не могли игнорировать настоящие и будущие агрессивные действия и преступления Азербайджана», — заявил Араик Арутюнян.
До этого МИД России призвало Азербайджан и Армению срочно принять меры, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана только при условии обеспечения безопасности армянского мирного населения. Он напомнил, что территория Нагорного Карабах включает практически 90 тысяч квадратных километров. В этих территориальных пределах Армения может признать целостность Азербайджана.

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#Нагорный Карабах
#Армения
#Азербайджан
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Белый дом: США не могут обвинить в ЧП на Крымском мосту ни одну из сторон конфликта
17 июля 2023, 22:44

Фото: iStock/YayaErnst

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США на данном этапе не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта.
Комментируя ЧП на Крымском мосту, вызванное ударом украинских дронов, Кирби заявил, что Белый дом не может в настоящее время приписать ответственность за содеянное какой-либо стороне конфликта. Об этом он сообщил в ходе брифинга. 

Напомним, атака надводных дронов на Крымский мост произошла минувшей ночью. В результате террористического акта, погибли два человека, пострадал несовершеннолетний ребенок. 

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#Белый дом
#Крымский мост
#Украина
#зерновая сделка
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Россия выразила несогласие с приглашением на заседание СБ ООН восьми стран ЕС и НАТО
17 июля 2023, 22:36

Фото: iStock/macky_ch

В постпредстве РФ сообщили, что Москва выразила несогласие с единоличным приглашением Великобританией на заседание СБ ООН по Украине восьми стран ЕС и НАТО.
Россия оценила шаг Британии, как давление на СБ ООН. 

Постпредство РФ выразило несогласие с решением британских властей пригласить на заседание по Украине стран-участниц Североатлантического альянса. 

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#Россия
#ООН
#НАТО
#ЕС
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США направят авианосец в Ормузский пролив для «защиты своих интересов»
17 июля 2023, 22:14

Фото: iStock/Jon Rehg

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США намерены направить авианосец с истребителями в Ормузский пролив для «защиты своих интересов и охраны судоходства».
Она также назвала последние события в Ормузском проливе тревожными и отметила, что авианосец с истребителями F-16 и F-35 сможет защитить интересы и свободы США в регионе. Об этом она заявила в ходе брифинга в Пентагоне. 

​По ее словам, оборонное ведомство направит боевые самолеты ​в пролив, чтобы осуществить охрану и безопасность судоходства. 

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#США
#авианосец
#истребитель
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Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы
17 июля 2023, 22:07

Фото: iStock/hxdyl

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, прибалтийские страны отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года.
Её слова передает агентство Reuters. Кая Каллас сообщила, что Литва хотела отключиться быстрее, но тогда Эстония заплатила бы самую высокую цену.
 
«В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — сообщила Каллас.
По словам главы литовского оператора электросетей Litgrid Рокаса Масюлиса, прибалтийские страны не должны сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».

Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.

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#Эстония
#энергосистема
#Россия
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Лукашенко подписал закон «О народном ополчении»
17 июля 2023, 21:52

Фото: сайт Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать закон «О народном ополчении».
В соответствии с нормой, граждане смогут участвовать в обеспечении военного положения на правовой основе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Текст документа опубликован на сайте главы государства. 

Накануне, Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ, согласно которому, центры по военной подготовке будут обучать солдат на базе частей в России и Беларуси. 

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#Лукашенко
#Беларусь
#народное ополчение
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Блинкен о теракте на Крымском мосту: США мониторят ситуацию
17 июля 2023, 21:33

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как вести военные действия.
Он также отметил, что США настаивают на продлении зерновой сделки. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Блинкен добавил, что Вашингтон проинформирован о ЧП, вызванном терактом на Крымском мосту и следит за ситуацией. Госсекретарь подчеркнул, что Украина сама вправе принимать решения о том, как ей вести боевые действия. 

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#Блинкен
#ООН
#теракт
#Крымский мост
#Украина
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