TAS: Изможденный вид Зеленского на саммите НАТО свидетельствует о трудностях ВСУ

Фото: сайт НАТО
Обозреватель Джордж Пэрри заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выглядел изнеможенным, что говорит о его тяжелом состоянии. Об этом он написал в статье для The American Spectator.
«На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», — говорится в публикации.
По словам Пэрри, ВСУ испытывают отчаянную нехватку боеприпасов для продолжения боевых действий, которые Запад в свою очередь не в состоянии им предоставить. А решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву кассетных бомб только доказывается наличие серьезных проблем на передовой.
«Может быть, Украина не имеет реальных перспектив вернуть себе территории? Возможно ли, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?» — задает вопросы обозреватель.
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Диана Аванесян