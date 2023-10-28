Tasnim: Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля

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В ночной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа могли принимать участие до пяти тысяч американских военных. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim. Ранее такую же цифру солдат США называли представители ливанской радикальной группировки «Хезболла».
Израильская армия начала операцию в секторе Газа 27 октября с трех направлений: с суши, воды и воздуха. Tasnim уточняет, что ЦАХАЛ пытается разделить анклав на две или три зоны, чтобы ликвидировать связи между силами палестинского сопротивления. При этом представители ХАМАС заявляют, что наземная операция Израиля в Газе провалилась.
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Александр Бойцов