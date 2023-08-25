ТАСС: Канцлер ФРГ Шольц высказался против запрета на выступление российских артистов в Германии

Фото: сайт Кремля
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что запрет на выступления в Германии для артистов из России не имеет смысла. Об этом 25 августа пишет ТАСС.
«Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — сказал Шольц во время своей встречи с жителями Мюнхена.Однако, подчеркнул канцлер, это касается только тех представителей России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Остальные же вряд ли из-за своей политической позиции вряд ли получат приглашение выступить в Германии.
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