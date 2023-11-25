ТАСС: Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза

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Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета Европейского Союза против России. Соответствующий указ подписал Николай Попеску — вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции страны.
«Указ о решении Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — отмечается в документе (цитата по ТАСС).Этот указ появился в связи с тем, что Европейская комиссия в рамках переговоров о вступлении Молдавии в состав ЕС рекомендовала ей присоединиться к некоторым рестрикциям в отношении России.
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