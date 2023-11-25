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ТАСС: Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза

25 ноября 2023, 00:14
Фото: iStock/Eblis

Фото: iStock/Eblis

Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета Европейского Союза против России. Соответствующий указ подписал Николай Попеску — вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции страны.
«Указ о решении Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — отмечается в документе (цитата по ТАСС).

Этот указ появился в связи с тем, что Европейская комиссия в рамках переговоров о вступлении Молдавии в состав ЕС рекомендовала ей присоединиться к некоторым рестрикциям в отношении России.


Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.

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Пашинян заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии
24 ноября 2023, 22:38

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии.
«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», - прокомментировал ситуацию Пашинян.

Так армянский премьер ответил на вопрос о принадлежности территорий Абхазии и Южной Осетии. Он также подчеркнул, что Армения поддерживает суверенитет, демократию и независимость Грузии. 

Ранее Пашинян сообщил о готовности Еревана обменяться с Азербайджаном пленными и осуждёнными по формуле «всех на всех».

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#армения
#грузия
#премьер-министр
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Омбудсмен Фаевская провела приём граждан вместе с подмосковными следователями
24 ноября 2023, 21:44

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела приём жителей вместе с представителями Главного следственного управления СКР по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Три жителя городских округов Мытищи и Одинцово обратились по вопросам расследования уголовных дел. Им были даны квалифицированные разъяснения. Вопросы, требующие детального рассмотрения, приняты в работу.
«Недавно мы подписали с ведомством соглашение о сотрудничестве. А сегодня состоялся наш первый совместный приём жителей. К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета», – сказала Фаевская.
Она добавила, что для более эффективного взаимодействия такие приёмы будут проводить регулярно. 
 
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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#права
#следственный комитет
#подмосковье
#московская область
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Путин обсудил с Совбезом взаимоотношения с соседями на постсоветском пространстве
Путин на встрече с Совбезом затронул тему загранучреждений в РФ
24 ноября 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совета безопасности предложил затронуть тему организации работы российских зарубежных учреждений, а также обсудить взаимоотношения России со странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что с докладом на соответствующие темы выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

Ранее в этот день Владимир Путин принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», посвящённой развитию новых технологий, в частности, разработкам отечественных специалистов  в области ИИ. В ходе этого мероприятия президент отметил, что нейросети активно входят в жизнь людей и уже становятся их полноценными партнёрами. Также, сравнивая российские и зарубежные разработки, Путин заявил, что в России создают более позитивный контент, не идущий в разлад с русской культурой. 

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#владимир путин
#сергей лавров
#россия
#сотрудничество
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NBC: Байден заставил Нетаньяху пойти с ХАМАС на сделку по обмену заложниками
24 ноября 2023, 21:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский лидер Джозеф Байден убедил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пойти на сделку по обмену заложниками с палестинским движением ХАМАС, об этом сообщает NBC со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Источник СМИ сообщил, что израильский премьер не хотел заключать договорённостей с ХАМАС в том виде, в котором мы видим их сейчас, и если бы не давление со стороны Байдена – никакой сделки не совершилось бы. 

«Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», - подытожил собеседник телеканала.

Напомним, первые 24 заложника, освобожденные из плена ХАМАС в секторе Газа, уже были переданы в руки сотрудников Красного Креста. Премьер-министр Сеттха Тхависин также подтвердил, что 12 граждан Таиланда, которые находились в палестинском плену, были благополучно освобождены из плена и совсем скоро будут переданы сотрудникам посольства. 

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#хамас
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Послов Бельгии и Испании вызовут в МИД Израиля после заявления премьер-министров
24 ноября 2023, 21:17

Фото: istockphoto/Gilnature

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД для дачи разъяснений. Поводом для этого лстали заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса и его бельгийского коллеги Александера де Коро по поводу палестино-израильского конфликта.
Главы правительств двух стран после встречи в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом направились на Западный берег реки Иордан, Рамаллу, где встретились с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Затем де Коро и Санчес посетили КПП «Рафах», через который должны были выехать удерживаемые в секторе Газа заложники. Там премьер-министры Бельгии и Испании выступили с совместным заявлением, в котором призвали к постоянному прекращению огня в анклаве.

Глава израильского МИД заявил, что его страна решительно осуждает ложные заявления Санчеса и де Коро, которые создают «попутный ветер» терроризму. По его словам, Израиль действует в соответствии с нормами международного права и борется со смертоносной экстремистской организацией. Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД Израиля для жесткой разъяснительной беседы.

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#израиль
#права
#мид
#ветер
#сектор газа
#испания
#премьер-министр
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На Украине передумали проводить выборы в 2024 году
Депутат Арахамия подтвердил отказ от проведения выборов на Украине в 2024 году
24 ноября 2023, 21:08

Фото: iStock/twinsterphoto

На Украине не будет никаких выборов в 2024 году. Об этом сообщил лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в программе на телеканале «1+1».
Он уточнил, что в предстоящем году в стране не будут проводиться ни местные, ни парламентские, ни президентские выборы. 

Также Арахамия отметил, что украинские власти не подвергаются принуждению к проведению выборов со стороны других государств. 

Вместе с тем депутат признал, что ряд западных политиков отмечал, что в скором времени придётся провести переговоры с российской стороной, а для этого необходимы выборы, чтобы украинские власти были легитимными. 

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#владимир зеленский
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Тайский премьер Тхависин подтвердил освобождение 12 заложников из сектора Газа
24 ноября 2023, 20:21

Фото: iStock/chaiyapruek2520

12 граждан Таиланда были освобождены из плена движения ХАМАС в секторе Газа, эту информацию подтвердил тайский премьер-министр Сеттха Тхависин на своей странице в социальной сети X.
«Департамент безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час. Их имена и данные должны быть известны. Пожалуйста, следите за обновлениями», - прокомментировал ситуацию Тхависин.

Напомним, 24 ноября в 08:00 по московскому времени между Израилем и ХАМАС стартовала четырёхдневная гуманитарная пауза, в рамках которой стороны конфликта договорились обменяться заложниками. Также сообщалось, что за эти дни на территорию сектора Газа должны будут въехать сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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#таиланд
#премьер-министр
#заложники
#сектор газа
#хамас
#израиль
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Эстония готовится к закрытию границы с Россией
ERR: эстонские власти устанавливают на границе с РФ дополнительные заграждения
24 ноября 2023, 20:15

Фото: iStock/Racide

Эстонские власти устанавливают на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, так называемые «зубы дракона». Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
В пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны сообщили о подготовке к возможному закрытию погранпункта в Навре. Ранее были установлены заграждения, а в ближайшее время будет усилена защита нарвского погранперехода путём установки бетонных заграждений. 

Также в префектуре отметили, что внимательно следят за всеми действиями российских властей, касающихся ситуации на границе как Эстонии, так и Финляндии. По словам собеседников портала, Россия оказывает миграционное давление на эти страны. 

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#эстония
#россия
#граница
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Путин: ИИ откроет новую главу в существовании человечества
24 ноября 2023, 19:27

Фото: kremlin.ru

Искусственный интеллект поможет человечеству открыть новую главу в существовании, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», - прокомментировал ситуацию Путин. 

В то же время, глава РФ отметил, что нейросети, всё же, не удастся заменить ключевых специалистов, таких как медицинские работники и учителя. Однако, искусственный интеллект может оказать им серьезную помощь и стать верным соратником в работе.

Так, ранее Владимир Путин заявил, что алгоритмы ИИ уже давно вышли за рамки простого выполнения команд человека и стали его полноценным помощником.

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