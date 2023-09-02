ТАСС: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

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Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителей армии Южной Кореи.
Запуск ракет состоялся около 4:00 2 сентября по местному времени (22:00 мск 1 сентября). Южнокорейские военные заявили, что поддерживают полную боевую готовность «в тесном сотрудничестве с США». Официальный же Пхеньян эту информацию до сих пор никак не прокомментировал.
Ранее КНДР провела собственные военные учения в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), были симулированы удары тактическими ядерными средствами по территории Южной Кореи.
Совместные военные учения США и Южной Кореи, известные как «Ulchi Freedom Shield», прошли с 21 по 31 августа. В рамках этих учений были проведены также авиационные маневры с участием стратегического бомбардировщика B-1B.
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Ранее КНДР провела собственные военные учения в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), были симулированы удары тактическими ядерными средствами по территории Южной Кореи.
Совместные военные учения США и Южной Кореи, известные как «Ulchi Freedom Shield», прошли с 21 по 31 августа. В рамках этих учений были проведены также авиационные маневры с участием стратегического бомбардировщика B-1B.
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Артем Путинцев