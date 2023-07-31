ТАСС: КПРФ предложила вновь сделать 7 ноября праздничным днём

Фото: Фотобанк Московской области
КПРФ предлагает официально сделать праздничными днями в России 1 июля (День ветеранов боевых действий) и 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции). Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин.
«Мы добавляем две даты: 1 июля — День ветеранов боевых действий и 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Мы все понимаем, почему необходим отдельный день для чтения участников боевых действий. А Великий Октябрь до сих пор остается важной датой для многих наших соотечественников», — заявил Афонин.Читайте также:
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