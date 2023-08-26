ТАСС: Париж принял к сведению запрос Нигера о выдворении из страны французского посла

Фото: iStock/Ruma_Aktar
МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть Нигер, но официальный Париж принял их требования к сведению.
«Франция приняла к сведению требование мятежников. Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера», — отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.
В пятницу, 25 апреля, министерство иностранных дел Нигера обратилось к послу Франции Сильвану Итте с просьбой покинуть страну в течение 48 часов.
Читайте также:
МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну
Reuters: Лидер нигерийских мятежников разрешил Мали и Буркина-Фасо вмешаться в случае нападения на страну извне
Алжир запретил пролёт самолётам Франции для вторжения в Нигер
Артем Путинцев