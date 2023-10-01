Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
На парламентских выборах в Словакии партия «Направление — социальная демократия» (Smer), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, уверенно удерживает лидерство на выборах в Национальный совет. Как сообщает Совацкое национальное телевидение, после обработки данных с 75% избирательных участков она набирает 23,73% голосов, в то время как её главный конкурент — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» — заручилось поддержкой лишь 14,87% участников голосования.
Ранее по результатам экзит-поллов «Прогрессивная Словакия», которую возглавляет зампредседателя Европейского парламента Михал Шимечек, была лидером подсчёта голосов — однако теперь, как видно, Роберт Фицо и его партия смогли уверенно потеснить оппонентов.
Известно, что Фицо является сторонником мнения о том, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».
В интервью информационному агентству Associated Press экс-премьер прямо заявлял, что в случае вхождения его партии в состав правительства, Словакия прекратит поставки любого оружия и боеприпасов, бросая прямой вызов Евросоюзу и НАТО.
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Известно, что Фицо является сторонником мнения о том, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».
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