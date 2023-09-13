ТАСС: Посол США в России Линн Трейси посетила осуждённого за шпионаж Пола Уилана

В рамках консульского доступа состоялась встреча посла США в Москве Линн Трейси с американским гражданином Полом Уиланом, ранее осуждённым в России за шпионаж. Об этом журналистам сообщил официальный представитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер.
«Посол вновь повторила Уилану, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен намерены добиваться его возращения домой», — отметил Миллер.Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. ФСБ сообщила, что нашла у него флеш-карту с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан вину не признал.
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