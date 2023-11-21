ТАСС: Путин назвал странной существовавшую некогда идею переноса столицы Чечни

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что в своё время существовала идея переноса столицы Чечни из Грозного в другой город.
«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал он в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время церемонии передачи регионам нового общественного транспорта.По словам главы российского государства, нынешний Грозный является «совершенно замечательным городом», однако работа по его благоустройству будет продолжена и дальше.
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