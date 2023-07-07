ТАСС: Шерпы БРИКС подготовили документ по расширению объединения

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Шерпы объединения БРИКС подготовили документ с принципами расширения организации и уже в ближайшее время направят его на рассмотрение министров иностранных дел стран-участниц. Об этом сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на слова шерпы от ЮАР Анила Суклала.
«Мы хорошо поработали в последние два дня, и документ готов. <...> мы выполнили указание министров иностранных дел стран — членов БРИКС, которое они дали на своей встрече в Кейптауне 1 июня, улучшить и дополнить концепцию и принципы расширения объединения», — заявил в четверг Суклал, являющийся послом МИД ЮАР по особым поручениям по Азии и БРИКС.По его словам, после обсуждения документа министры направят готовый документ на саммит БРИКС, который пройдет в августе в южноафриканском Йоханнесбурге. Как отметил Анил Суклал, официальные заявки на вступление в организацию уже подали Египет, Алжир, Эфиопия и Бангладеш.
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