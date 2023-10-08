ТАСС: Совбез ООН начал закрытую встречу по ситуации вокруг сектора Газа

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд, Вашингтон ждёт, что все члены Совета Безопасности единогласно осудят атаку на Израиль со стороны боевиков движения ХАМАС. В то же самое время он подчеркнул, что ждать принятия какой-либо официальной резолюции с осуждением не стоит.
В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь ещё до начала заседания заметил, что официальный Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».
Ранее глава Палестины Махмуд Аббас обратился к международному сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию с Израилем. Он обвинил израильское правительство в ограничении ресурсов, а именно, в получении воды, пропитания и электроэнергии для жителей Газы.
Своим обращением к международному сообществу он призвал немедленно вмешаться и обязать правительство Израиля выполнить ряд обязательств перед народом Палестины, страдающим от войны. Кроме того, Аббас запросил гуманитарную помощь в виде всех необходимых ресурсов для находящихся в секторе Газа людей.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь ещё до начала заседания заметил, что официальный Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».
Своим обращением к международному сообществу он призвал немедленно вмешаться и обязать правительство Израиля выполнить ряд обязательств перед народом Палестины, страдающим от войны. Кроме того, Аббас запросил гуманитарную помощь в виде всех необходимых ресурсов для находящихся в секторе Газа людей.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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Артем Путинцев